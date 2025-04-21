雷聲大雨點小？川普公布甘迺迪遇刺檔案 許多細節非機密

川普下令解密有關前總統甘迺迪在1963年11月22日於德州達拉斯市遇刺的絕密檔案。(美聯社)

川普 政府公布1968年民主黨聯邦參議員羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy)遇刺案第一批檔案，哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)閱覽後發現，文件當中有遭定罪刺客索罕(Sirhan Sirhan)手寫筆記的影本、目擊者證詞、現場及驗屍照片等，但其中許多細節早就為外界所悉。

其他文件還有檢邦調查局(FBI)對索罕槍擊案行蹤寫的相關備忘錄、各方民眾就刺殺案寫給政府的函件，以及採訪索罕家人的紀錄。

川普就職幾天內就下令公布這批檔案，羅勃甘迺迪之子、現任衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)也表示支持；檔案有可能重新引起外界對這樁數十年前刺殺案的興趣。小甘迺迪堅稱，索罕有可能是無辜的。

國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)表示，她的單位與國家檔案館(National Archives)等部會官員合作，掃描1萬多頁文件，將貼上網供全國民眾取閱，「履行川普總統的保證，做到最大透明化」。

加巴德表示，出於隱私理由如社會安全號碼等，這批檔案公布時會有一定程度的遮覆。

加巴德指出，中央情報局(CIA)與聯調局搜索倉庫查找未呈繳給國家檔案局的檔案時，另找到額外5萬頁的文件，與羅勃甘迺迪遇刺案有關。各部會正在努力，讓這些文件可以取閱，還會繼續搜尋政府其他機構，看還有沒有別的。

迄今已公布的檔案有司法部 、聯調局調查本案的備忘錄、搜證照片，以及新聞報導剪報。有些掃描的檔案難以辨讀，手寫的便箋也一樣。

檔案公布前，幾位專家表示，新公布這批檔案是否透露1968年刺殺案有新資訊，目前不尚得而知。羅勃甘迺迪遇刺案主要由洛杉磯當地檢警偵辦、起訴。調查而得的卷宗，連同聯調局同時進行的調查，已經公布在加州 州立檔案館幾十年，且少有省略。目前其他聯邦機構是否持有與本案相關檔案也不得知。