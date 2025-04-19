參議員范霍倫赴薩爾瓦多 見到誤遭遣返的馬州男

馬州聯邦參議員范霍倫(右)公布的照片顯示，他在監獄會晤遭誤驅逐至薩國的馬州居民賈西亞(左)。(美聯社)

馬里蘭州民主黨 籍聯邦參議員范霍倫 (Chris Van Hollen) 18 日結束薩爾瓦多之行，返抵華盛頓後在機場舉行記者會，表示終於見到遭錯誤遣返 薩爾瓦多的艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)。艾卜瑞可‧賈西亞的妻子、母親及兄弟也出席了記者會。

范霍倫表示曾與艾卜瑞可‧賈西亞會晤了30分鐘，並告知對方其案件受到全美關注，但艾卜瑞可‧賈西亞顯然並不知情。

范霍倫說，艾卜瑞可‧賈西亞告知他現已不再被關押在專門囚禁恐怖分子的CECOT監獄內，一個多星期前已轉移到薩爾瓦多聖安娜另一個條件較好的拘留中心。

但范霍倫表示，儘管條件有所改善，艾卜瑞可‧賈西亞仍然無法獲得外界的任何消息，也無法與外界任何人接觸。

艾卜瑞可‧賈西亞錯誤遣返案，被民主黨用來攻擊總統川普 。范霍倫指責川普政府公然、粗暴地反對和藐視最高法院的命令。另外多個民主黨人也表示會飛往薩爾瓦多，爭取將艾卜瑞可‧賈西亞送回美國。

川普過去連續多天否認自己對艾卜瑞可‧賈西亞案件知情，但他18日在社媒貼文表示，他知道此人的犯罪紀錄「糟糕得令人難以置信」，又指對方是「非法外國人」及「外國恐怖分子」。貼文又批評范霍倫「站在薩爾瓦多乞求關注，看起來就像個傻瓜」。

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt) 也重申，艾卜瑞可‧賈西亞「將永遠不會再住在美國」。