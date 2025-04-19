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美國出生喬州居民 佛州遭ICE拘禁 賓州白人醫師公民 收限期離美信

編譯陳韻涵／綜合報導

近期發生多起美國出生公民遭移民當局勒令或限期遣返的案例，20歲的喬治亞州居民葛梅茲-羅裴茲(Juan Carlos Gomez-Lopez)在佛羅里達州遭移民局拘禁。此外，賓州一名白人女醫師和一名麻州移民律師都具公民身分，卻先後收到國土安全部(DHS)限期離境的電郵。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，美國出生的葛梅茲-羅裴茲17日與其他乘客搭乘同一輛車，從喬治亞州前往佛州上班，卻在佛州遭高速公路巡警隊攔查逮捕，並依佛州移民法拘留。該法規定無證客到佛州屬違法，但是4月初已遭法官下令暫停執行。

葛梅茲-羅裴茲出庭時，他母親出示他的美國出生證明、社安卡和州身分證件，郡法官雖撤銷非法入州的指控，然而，佛州當局應ICE要求，仍將葛梅茲-羅裴茲拘留在佛州。

葛梅茲-羅裴茲17日出席聽證會，陪同出席的佛州移民聯盟(Florida Immigrant Coalition)發言人甘迺迪(Thomas Kennedy)表示，「一切都歸咎於他被送去ICE拘留中心」。這宗案經廣泛報導後，葛梅茲-羅裴茲才獲釋。

另外，移民局近年持續推動非公民自願離境或稱「自我遣返」(self-deport)， 卻連公民都收到這種信件。

白人醫師安德森(Lisa Anderson)生於賓州，目前在康乃狄克州執業；具備美國公民身分的她16日表示，最近收到DHS的電郵，告知「是時候離開美國了」。

58歲的安德森說：「(電郵中的)措辭對任何收件人而言，都頗具威脅性。」

DHS資深官員表示，DHS持續通知違法滯留美國的對象，不過有可能信寄錯了。

除了安德森外，麻州出生的波士頓移民律師妮可‧米凱羅尼(Nicole Micheroni)具備公民身分，卻也收到類似信件，告知限期七日離美。

安德森表示，收到電郵後，她隨身攜帶美國護照，正尋求移民律師的協助。她說：「這封信確實讓我憂心，可能有更多像我一樣的人認為這是垃圾郵件，卻沒意識到『我有問題』。」

移民 佛州 麻州

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