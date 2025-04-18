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川普欲炒鮑爾已久 但恐鬧上最高院、引發金融市場動盪

編譯陳韻涵／綜合報導
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川普總統(左)不滿聯準會主席鮑爾(右)未配合他的施政，數月以來一直在私下討論撤換他。(美聯社)
川普總統(左)不滿聯準會主席鮑爾(右)未配合他的施政，數月以來一直在私下討論撤換他。(美聯社)

川普總統私下討論撤換聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)數月，但若這麼做幾乎肯定會引起官司打到最高法院；財政部長貝森特(Scott Bessent)一再警告，無端解雇鮑爾恐怕引發金融市場動盪。

華爾街日報(WSJ)報導，川普數月來討論解提前開除任期到明年5月的鮑爾，但尚未做出最後決定。 

知情人士透露，川普在海湖莊園的會議上，與聯準會前理事華許(Kevin Warsh)談到，可能在鮑爾任期結束前解雇鮑爾，並可能欽點華許接任鮑爾的職務；不過，華許建議不要解雇鮑爾，認為川普應讓聯準會主席不受干擾地完成任期。

消息人士表示，與華許相關的討論持續到今年2月，而川普的親信在3月初討論過解雇鮑爾一事。

川普17日在橢圓形辦公室的一場會議上，自信表示他有權炒掉鮑爾。川普說：「若我要他走，他很快就會離開那裡，相信我。」

川普表示，他「不滿意」鮑爾，指責他在利率上「操弄政治」。

報導指出，川普若真要解雇鮑爾，幾乎肯定會鬧上最高法院；這不僅讓鮑爾繼任者的正當性蒙上陰影，而聯準會主席因政策分歧被撤職，恐怕引發金融市場的劇烈動盪。

川普的顧問對此未達共識，尚不清楚川普是否採取相關行動解雇鮑爾。

財長貝森特向來反對撤換鮑爾，他認為此舉的潛在代價太高，可能引起金融市場動盪沒有好處。

貝森特本周把聯準會在貨幣政策上的獨立性，喻為美國永遠不該妥協的「珠寶盒」，「應好好保護」。

貝森特表示，白宮將於秋季開始面試聯準會主席人選，約莫是在鮑爾任期結束前半年。

過去一年曾與華許交談過的人士表示，華許給人的印象是，一旦鮑爾的任期屆滿，聯準會的工作幾乎就會交給他。

法律學者分析，最高法院曾判決，前總統羅斯福(Franklin Roosevelt)無權解雇聯邦貿易委員會(FTC)的一名委員，這成為支持聯準會獨立性的法律屏障。

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鮑爾 川普 聯準會

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