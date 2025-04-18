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擴大查緝移民 ICE、DOGE索取敏感的紅藍卡資料

記者顏伶如／綜合報導
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移民和海關執法局與政府效率部向俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫索取敏感資料，以便川普政府擴大移民查緝行動。圖為執法人員上門抓人。(美聯社)
移民和海關執法局與政府效率部向俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫索取敏感資料，以便川普政府擴大移民查緝行動。圖為執法人員上門抓人。(美聯社)

華盛頓郵報16日獨家報導，川普政府擴大移民查緝行動，移民和海關執法局(ICE)與政府效率部(DOGE)向俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)索取敏感資料。至於ICE想要索取多少移民的地址、能夠掌握資料又有多少，目前都無法得知，因為紅藍卡服務對象並不包括無證移民。

報導指出，紅藍卡資料庫由聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)管理，內容包括病歷紀錄與民眾個資。消息人士說，ICE官員想要從資料庫取得地址。

現任與前任衛生官員說，紅藍卡資料庫做為移民執法行動使用的狀況前所未見，令人深為憂心，無法確定如此手段是否合法。

消息人士說，ICE官員與政府效率部過去一個月向聯邦醫療服務中心索取民眾個資。截至4月初，聯邦醫療服務中心對於ICE官員提出要求仍在評估中，是否已經同意配合辦理，目前並不清楚。

另外，ICE究竟索取多少移民的地址、紅藍卡能夠交出的數據又有多少，目前也都不清楚。紅藍卡是65歲以上民眾或身心障礙者參加的聯邦健康保險計畫，服務對象並不包括無證移民。

白宮發言人德賽(Kush Desai)說，報導內容顯示川普總統對於保護「紅藍卡為符合資格者提供福利」的承諾。

ICE想要索取的資料，存放於聯邦醫療服務中心紅藍卡中央資料庫「整合資料儲存庫」(Integrated Data Repository)。聯邦醫療服務中心根據資料庫內容研擬未來政策、確保付款正確，並對紅藍卡計畫進行整體監督。資料庫訊息會分享給執法機關，做為打擊浪費、詐騙或濫用醫療資源等用途。

前任官員指出，「整合資料儲存庫」訊息也用來追查向紅藍卡不當請款的醫院，但不曾使用資料庫儲存地址追查個人。

ICE是否也對白卡(Medicaid)等計畫資料庫提出類似要求，目前無法確知。

移民和海關執法局與政府效率部向俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫索取敏感資料，以便川普...
移民和海關執法局與政府效率部向俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫索取敏感資料，以便川普政府擴大移民查緝行動。(美聯社)

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