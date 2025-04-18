擴大查緝移民 ICE、DOGE索取敏感的紅藍卡資料
華盛頓郵報16日獨家報導，川普政府擴大移民查緝行動，移民和海關執法局(ICE)與政府效率部(DOGE)向俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)索取敏感資料。至於ICE想要索取多少移民的地址、能夠掌握資料又有多少，目前都無法得知，因為紅藍卡服務對象並不包括無證移民。
報導指出，紅藍卡資料庫由聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)管理，內容包括病歷紀錄與民眾個資。消息人士說，ICE官員想要從資料庫取得地址。
現任與前任衛生官員說，紅藍卡資料庫做為移民執法行動使用的狀況前所未見，令人深為憂心，無法確定如此手段是否合法。
消息人士說，ICE官員與政府效率部過去一個月向聯邦醫療服務中心索取民眾個資。截至4月初，聯邦醫療服務中心對於ICE官員提出要求仍在評估中，是否已經同意配合辦理，目前並不清楚。
另外，ICE究竟索取多少移民的地址、紅藍卡能夠交出的數據又有多少，目前也都不清楚。紅藍卡是65歲以上民眾或身心障礙者參加的聯邦健康保險計畫，服務對象並不包括無證移民。
白宮發言人德賽(Kush Desai)說，報導內容顯示川普總統對於保護「紅藍卡為符合資格者提供福利」的承諾。
ICE想要索取的資料，存放於聯邦醫療服務中心紅藍卡中央資料庫「整合資料儲存庫」(Integrated Data Repository)。聯邦醫療服務中心根據資料庫內容研擬未來政策、確保付款正確，並對紅藍卡計畫進行整體監督。資料庫訊息會分享給執法機關，做為打擊浪費、詐騙或濫用醫療資源等用途。
前任官員指出，「整合資料儲存庫」訊息也用來追查向紅藍卡不當請款的醫院，但不曾使用資料庫儲存地址追查個人。
ICE是否也對白卡(Medicaid)等計畫資料庫提出類似要求，目前無法確知。
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