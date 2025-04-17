錯遣返委國移民「蓄意不理」判決 聯邦法官：藐視法院

聯邦法院法官波斯柏格(圖)16日表示，他將判定是否有任何川普政府官員違反他的命令，驅逐委內瑞拉移民出境，而應該面臨藐視法院的刑事起訴。(美聯社)

華府地區聯邦法院首席法官波斯柏格(James E. Boasberg)16日表示，他將判定是否有任何川普 政府官員違反他的命令，即不得以「外國敵人法」(Alien Enemies Act)驅逐委內瑞拉移民 出境，而應該面臨藐視法院的刑事起訴。

華盛頓郵報報導，波斯柏格法官在裁決文寫道，「憲法不容蓄意不遵守司法判決，特別是官員不遵守宣誓要捍衛的憲法」；法官表示，允許政治領袖拒不遵守法院判決，就是違反憲法。

波斯柏格法官的命令，是更廣泛的川普政府與聯邦司法權攤牌之最新發展；司法部 門已擋下或延緩白宮許多影響深遠的行政命令。最高法院本月判決，委內瑞拉移民訴訟案件的原告，向不對的法院提起訴訟，不讓波斯柏格審理本案最重要的司法議題。

只是波斯柏格表示，最高法院的判決，並未容許川普政府官員在他判決仍有效時得不遵守。他描述，盡管他已下令，政府3月15、16日仍逕自決定，派機把移民遣返，是蓄意不理踩，足以讓法院認為有合理根據，判定政府犯下藐視法院的刑事罪。

圖為川普政府今年1月以遞解專機將無證移民驅離美國。(路透)

針對聯邦政府展開刑事或民事起訴，稱其拒不遵守法院判決，既複雜又罕見，若做出重大處罰則更罕見。若按波斯柏格援引的聯邦法條、司法判決，任何官員被判定刑事上藐視法院，可處罰金或最高六個月的有期徒刑。

波斯柏格法官幾周以來向司法部施壓，要求解釋何以未有正當程序，政府還是把130多名委內瑞拉人引渡到薩爾瓦多一處巨型監獄；在此之前幾個小時，他已下令行政部門不得那麼做，另表示任何已起飛的班機應該掉頭，折返美國。

波斯柏格法官16日的命令，在現代罕見，聯邦地區法院展開多階段的偵辦，可能要耗時數周。首先要查出事實，判定政府哪些人當時已知曉他的判決，但還是下令給載送移民到薩爾瓦多的班機不必折返。

波斯柏格法官表示，自己會給政府機會矯正此事，例如主張對那批委內瑞拉人有司法管轄權；此舉不必然要求委國移民獲釋，或者送返美國。