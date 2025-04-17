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川普稱哈佛是個「笑話」不滿足要求 將喪失國際生招收權

哈佛恐失免稅資格 WSJ曝校方談判2周「1事讓情況惡化」

記者胡玉立／綜合報導
哈佛大學去年5月校內反猶挺巴的學生活動。(美聯社)
哈佛大學去年5月校內反猶挺巴的學生活動。(美聯社)

全美最古老最富有的哈佛大學成為第一所對抗川普白宮的大學，有線電視新聞網(CNN)報導，知情人士透露，國稅局打算取消哈佛大學的免稅地位。川普政府的這項報復措施非同小可，史上極其罕見。

與此同時，華爾街日報16日報導，哈佛與川普政府的談判始於3月底，雙方態度原本謹慎樂觀，一度達成不少共識。但哈佛11日收到川普政府長達五頁的信，哈佛領導層認為許多要求踩了學校「紅線」，校方別無選擇只能拒絕；情況急轉直下。

圖為教育部、聯邦總務署與衛福部官員聯邦致函哈佛校長有關撤銷聯邦補助款一事。(取自...
圖為教育部、聯邦總務署與衛福部官員聯邦致函哈佛校長有關撤銷聯邦補助款一事。(取自教育部網)

川普政府已凍結對哈佛提供逾20億元聯邦資助。面對哈佛反對白宮政策要求，川普15日發文加大力道攻擊哈佛，指該校應失去免稅地位。消息人士指稱，預計很快就會做出取消哈佛免稅資格的最終決定。

川普本周任命沙普利(Gary Shapley)為代理國稅局局長。根據聯邦法律，國稅局長有權撤銷免稅規定。此類行動通常是國稅局在認定某組織違反非營利實體免稅規定後做出。1980年代，國稅局曾認定一所基督教大學採用種族歧視招生政策，取消了該校免稅資格。

在華盛頓的喬治梅森大學(George Mason University)科斯特洛商學院(Costello College of Business)教授斯奈德(R. William Snyder)表示，「高等教育的目的是教育大眾，只因不喜歡他們的教育方式，就能成為終止其免稅資格的理由嗎？我不認為。」

知情人士透露，哈佛與川普政府的談判始於3月底，川普新成立的「打擊反猶太主義特別工作小組」和哈佛校方都希望看到口罩禁令，以及在招生和教師招聘方面逐漸減少多元公平包容政策。

11日，哈佛收到川普政府一封長達五頁的信，信中具體詳列所有要求，其中甚至要求哈佛大學允許聯邦政府監督該校招生、聘雇及學生與教職員工的意識形態。

知情人士表示，哈佛領導階層認為許多要求「跨越了一連串紅線」，校方別無選擇，只能回應拒絕政府要求。13日校董會與分散全國的律師開會討論，大家對哈佛需要做的事意見一致，律師起草回應信。美國最富有最古老的大學成為第一所全面對抗白宮的大學；哈佛也正指望其他同儕機構的支持。

哈佛大學已被聯邦政府取消教育補助款，還將面臨國稅局從嚴審核教育機構的減稅待遇。(...
哈佛大學已被聯邦政府取消教育補助款，還將面臨國稅局從嚴審核教育機構的減稅待遇。(美聯社)

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