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白宮指中輸美商品關稅「最高245%」 中國官媒：國際笑話

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

受哈佛啟發？哥大代校長承諾「不會放棄自主權」

記者顏伶如／綜合報導
在哈佛公開拒絕川普的要求後，哥倫比亞大學代理校長15日也承諾不會放棄學校的獨立和自主權。圖為哥大老師14日在校園內示威，要求學校頂住壓力，保護師生。（路透）
在哈佛公開拒絕川普的要求後，哥倫比亞大學代理校長15日也承諾不會放棄學校的獨立和自主權。圖為哥大老師14日在校園內示威，要求學校頂住壓力，保護師生。（路透）

先前曾遭批評面對川普政府施壓時不夠堅定的哥倫比亞大學(Columbia University)，14日晚間態度轉為強硬。哥大代理校長克萊兒‧薛普曼(Claire Shipman)對全體師生發表聲明，承諾學校不會容許聯邦政府「要求我們放棄獨立與自主權」。薛普曼發布聲明之前的12小時，哈佛大學(Harvard University)成了全國第一個公開拒絕川普政府要求的大學，結果22億聯邦補助遭到凍結。

在薛普曼最新聲明之前，哥大基本上並沒有公開批評川普政府。薛普曼在3月間首次發表聲明時坦承，哥大面臨「險峻時刻」，不過沒有直接提及聯邦官員或哥大4億補助與合約遭到取消。

薛普曼的前任、代理校長卡崔娜‧阿姆斯壯(Katrina Armstrong)說明哥大與聯邦政府取得協議時，也沒有對川普政府干預高等教育做出任何批評。哥大同意川普政府要求，將中東研究部門交給其他機構監督，並且成立有權逮捕校園滋事份子的安全小組。

薛普曼14日晚間的763字聲明，基調則顯得比哥大先前態度更加強硬。她表示，哥大將「拒絕可能傷害學校、破壞有益改革的政府強行操控」。她也說，無法接受允許聯邦官員主導如何教學、研究或聘用哪些人士的任何協議。

不過，與哈佛校長加伯(Alan Garber)14日稍早發表的聲明相比，薛普曼還是顯得較為委婉。加伯聲明指出：「不管是哈佛大學或其他任何私立大學，都不能允許自己被聯邦政府接管。」

薛普曼在聲明中說，校方與聯邦對抗反猶太主義專案小組完成了善意協商(good faith discussions)。

至於國際學生目前普遍出現焦慮，薛普曼在聲明中說，正在注意聯邦政府的行動，並且深為憂心。她說，外籍學生可以向一項新成立的貧困助學金(need-based hardship fund)提出申請。

哥大古典文學教授霍利(Joseph Howley)對薛普曼聲明表示肯定。霍利說，薛普曼聲明包括了對某些原則的承諾，「聽到這些原則依然存在，讓我們都感到欣慰」。

哥大原本已承諾川普政府要求的六項政策，但學校連日有師生抗議，要求學校抵抗壓力，維...
哥大原本已承諾川普政府要求的六項政策，但學校連日有師生抗議，要求學校抵抗壓力，維護學術自由及保護師生安全。（路透）

哥大 川普 聯邦政府

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