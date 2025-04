防止不符資格領社安金 白宮：將查逾100歲者收入

川普簽署備忘錄禁止不符資格者領取社安金,也讓行政效率部得以據此調閱資料。圖為川普15日在白宮頒獎給海軍官校橄欖球隊。(歐新社)

川普 總統15日簽署旨在防止無證移民及其他「不符資格」(ineligible)民眾領取社安金 的備忘錄。白宮指出,某些無證移民找到工作時使用偽造社會安全號碼或冒用別人社會安全號碼,賺取工資雖有依照規定繳交社安稅,但根據現行法律卻無資格領取社安金福利。新聞周刊(Newsweek)分析,美國公民與合法移民並不受川普最新備忘錄影響,受到影響的主要目對象是沒有合法身分卻企圖領取社安金,以及利用造假文件、冒用他人身分領取社安金者。

川普簽備忘錄 影響無證客、冒領者

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)說,根據川普簽署備忘錄,「打擊社安金詐欺檢察官行動計畫」(Social Security Fraud Prosecutor Program)將擴大實施到至少50個聯邦檢察官辦公室,並在15個聯邦檢察官辦公室成立「打擊紅藍卡與白卡詐欺檢察官行動計畫」。

李維特說,根據川普備忘錄指示,社會安全局(SSA)督察長辦公室(Office of Inspector General)將調查年齡超過100歲以上者的收入報告,並且對照社安金紀錄,打擊身分竊盜。

馬斯克領導的政府效率部(DOGE)先前一再宣稱有為數眾多超過百歲的人領取社安金,並要求進入社安局資料系統調查。

備忘錄指示社安局研議是否對參與社安金詐欺的民眾恢復民事罰款,李維特說,民事罰款已被暫停多年。她說,納稅人稅金成立的福利計畫,只有符合資格的納稅人才能領取,「拜登 應檢討任內做過什麼,包括允許數千非法移民入境,其中很多人以詐欺手段領福利」。

「美國移民改革聯盟」(Federation for American Immigration Reform)計算,美國納稅人每年至少花1820億元,承擔2000萬非法移民及其兒女的花費。

拜登卸任首露面 大批川普傷害國家

前總統拜登在今年1月卸任後即沒在公開場合露面,15日首在芝加哥演講談保護社安金問題。(美聯社)

前總統拜登15日晚間則在芝加哥舉行的全國殘障人士權益倡議者、顧問和代表大會(National Conference of Advocates, Counselors and Representatives for the Disabled)發表演說表示,川普上台不到百日就做出許多傷害與破壞,包括「拿斧頭大砍」社會安全局。

拜登批川普對國家的傷害,「很驚人,竟然發生的這麼快。」

這是拜登卸任後首次公開演說 ,他指控川普政府想摧毀社安系統以便「偷錢」 ,好為億萬富翁和大企業減稅。但是社安局馬上在X平台回應,「前總統拜登對美國人說謊」 。

拜登演說約半小時,雖然過程中仍會小吃螺絲,但狀況已比去年進步許多;拜登還在演說中自嘲,稱自己是在400年前擔任聯邦參議員。

拜登表示,美國人民一直以來都會收到社會安全保障的支票,不管是在戰爭時期、大蕭條時期,還是在疫情當中,但現在這個情況,首次有可能改變。

拜登說,社會安全保障不只是政府的項目,而是政府對人民神聖的承諾:7300萬美國人民把他們的薪水投入社會安全保障,以期他們需要的時候能夠有所依靠,「永遠不該背叛那分信任。」川普政府精簡人力,裁減美國社會安全局(SSA)7000名員工,未來還準備裁減更多人,現在已經造成單位的失能。