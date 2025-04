無視法官裁決 白宮仍不准美聯社採訪川普記者會

即使法官判決白宮不能拒絕美聯社採訪,但14日的川普總統記者會,仍然拒絕美聯社記者進入。(路透)

儘管法院已經下令,但美聯社記者和攝影師14日仍被禁止參加總統川普 與薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)在白宮 橢圓形辦公室所舉行的記者會。

聯邦法院在上周裁決,禁止川普政府因美聯社拒絕將墨西哥灣 改名為「美國灣」而對其進行懲罰;該裁決在14日生效。川普政府目前正在為此裁決提出上訴,並與美聯社針對是否要在上訴結束之前做出任何改變爭論。

美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the D.C. circuit)將針對川普提出在案件審理期間,推遲任何變更的請求,於17日舉行聽證會;美聯社則大力爭取盡快取得更多採訪權限。

美聯社記者和攝影師自2月中旬以來,就一直被禁止參加在橢圓形辦公室和空軍一號的活動,而總統川普則是經常在這兩個地方向記者發言。美聯社偶爾能取得其他地方的參訪權,且定期報導白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)的記者會;李維特是美聯社訴訟中指控的三名政府官員之一。

這起爭議源自於美聯社決定不遵守川普總統重新命名墨西哥灣的行政命令,儘管美聯社確實報導了川普希望將墨西哥灣稱之為美國灣的意願。美聯社主張政府不能因新聞機構行使言論自由權而對其進行懲罰,對此,哥倫比亞特區聯邦地區法官麥克法登(Trevor N. McFadden)也在上周表示同意。

麥克法登在11日拒絕川普進一步推遲裁決執行的要求;現在,川普則是向上訴法庭提出了同樣的要求。

美聯社發言人伊斯頓(Lauren Easton)在14日表示:「我們預計白宮將會遵守裁決,從今天起恢復美聯社在白宮新聞採訪中的參與權。」

不過,即使法院已經給出裁決,美聯社未來在白宮參訪權限的範圍,目前仍是個未知數。

在遭到川普封鎖之前,受邀進入橢圓形辦公室的少數記者群中,一直以來都包括美聯社的記者和攝影師。麥克法登並未下令恢復這項傳統,只是表示,根據稱之為「觀點歧視」(viewpoint discrimination)的原則,任何新聞機構都不應因為總統反對其新聞決定而被拒之門外。