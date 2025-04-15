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紐時：川普政府組20人專案小組 掐著經費施壓大學

記者顏伶如／綜合報導
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紐約時報14日報導，由20名川普政府官員組成的「打擊反猶太主義專案小組」(Task Force to Combat Antisemitism)，目前正在檢討全國知名大學是否有違反民權的任何情事，專案小組以聯邦經費做為威脅向學校施壓，要求改變政策；專案小組作業過程缺乏公開透明，使得某些向來很少受到華府干預的全國頂尖知名學府頓時無所適從，對於簡單粗暴的政治攻擊感到詫異，各種攻訐彷彿透露規模更大的文化戰爭即將展開。

川普總統4月1日在白宮橢圓形辦公室外的私人宴會廳吃完午餐之後，拋出提議詢問幕僚：政府如果直接取消承諾提供給哈佛大學的90億經費，將會如何？

消息人士說，川普以輕鬆口吻問道：「如果我們不給他們錢，會怎麼樣呢？」川普接著說：「這樣是不是很酷呢？」報導指出，這一刻凸顯了川普政府對於影響最為重大的決策，竟然是以激進、突發奇想的手段推出。

川普政府目標把「覺醒」(woke)意識形態從大學校園清除，哥倫比亞大學(Columbia University)迫於壓力與政府達成協議。全國歷史最悠久、最有錢的哈佛大學，成了被白宮盯上的下一個目標。

川普與核心幕僚以金額龐大的聯邦研究經費做為籌碼，逼迫高等教育體制調整意識形態。川普陣營認為，高等教育系統對保守派存有敵意，企圖讓自由主義變得永垂不朽。

2023年10月，以色列遭到哈瑪斯組織(Hamas)攻擊之後強力回擊，多所大學爆發抗議以色列的示威活動，猶太學生遭騷擾的事件頻傳。川普上台之後不久便成立「打擊反猶太主義專案小組」，小組獲得白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)支持。

基於安全考量，絕大多數專案小組成員身分並未曝光，小組成員每周在華府各聯邦部會總部輪流開會，討論大學校園歧視事件、檢討大學獲得聯邦補助款項，並且為川普撰寫調查報告與建議。包括米勒在內等白宮幕僚，也在另一個平行軌道企圖干預知名學府的補助經費。

川普 白宮 猶太

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