最高院裁決偏川普 法界及法官示警

最高法院最近裁決六項緊急申請,其中半數裁決對川普總統有利,其中只有首席大法官羅伯茲曾發表不同意見書。圖為2025元1月20日總統就職典禮,川普宣誓後與首席大法官羅伯茲(右)握手。(路透)

聯邦最高法院去年爭辯(當時為前總統的)川普 ,是否具備卸任總統享有接近絕對豁免權(near-absolute immunity)時,保守派大法官 戈薩奇(Neil Gorsuch)主張,這項裁決不僅限川普,且「永久適用」每一位卸任總統。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導,戈薩奇去年4月在口頭辯論中發表的評論,凸顯部分保守派占多數的最高法院法官,如何已將川普視作下一屆總統;法學界以及由不同黨派總統任命的多位下級法官都認為,大法官的行為和政策違法,紛紛提出警告。

最高法院最終裁決卸任總統享有豁免權,並做出對川普有利的判決,此舉進一步激勵川普的選情。

川普勝選以來,最高法院願意賦予川普政府所謂的「合法推定」(presumption of regularity),也反映在數宗備受矚目的案件裁決當中。

截至4月12日,最高法院已經手六項緊急申請,解決如未經正當程序驅逐移民、解雇政府員工和削減政府支出等議題,其中半數裁決對川普總統有利,但每項決定都經過「妥善」處理;最高法院的裁決書中並未涵蓋任何譴責聯邦政府 行為的措辭,只有首席大法官羅伯茲(John Roberts)曾發表不同意見。

密西根大學法學院教授莉亞‧利特曼(Leah Litman)支持羅伯茲的看法,同意保守派人士重申的論述,即自由派批評者被「反川普症候群」(Trump Derangement Syndrome)蒙蔽了雙眼。

利特曼在5月13日即將出版的「無法無天」(Lawless: How the Supreme Court Came to Run on Conservative Grievance, Fringe Theories, and Bad Vibes,暫譯)一書中寫道,「他們帶著對保守派不滿的心境審理案件」。

利特曼認為,最高法院對川普的風險評估,「嚴重偏離基準」。

聯邦政府表示,川普就任以來,就算是在敗訴的案件中,也往往取得某種程度的勝利。例如,最高法院10日以九票一致通過,政府必須「協助」接回3月15日被錯誤遣返到薩爾瓦多重刑監獄的29歲艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)。

另外,經常公開批評川普的保守派卸任聯邦上訴法院法官盧提格(J. Michael Luttig)表示,在艾卜瑞可‧賈西亞的案件裁決中,法院對聯邦政府發出警告,但可以對川普祭出更強烈的反制。