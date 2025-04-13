川普簽證政策影響到科切拉 有藝人被迫取消演出

DJ阿洛克。（美聯社）

隨川普 政府簽證政策改變，許多國際藝人在美國演出受阻，但巴西 DJ阿洛克（Alok）仍有幸赴加州 科切拉谷音樂藝術節表演，他12日在舞台上帶來充滿活力的電子舞曲演出。

阿洛克在南加州科切拉谷音樂藝術節（Coachella Valley Music and Arts Festival）後台接受路透社採訪時表示：「對我這個巴西人來說，申請（美國）簽證一向不容易。因此對我們的影響不大。」

「但是，當然了，對於歐洲和其他國家的人而言，美國的簽證規則改變了，對吧？」

他聽說由於簽證問題，其他國際藝人今年科切拉谷音樂節的演出被取消，他感到自己很幸運能有機會表演。

路透報導，在4月第一周，原訂在科切拉谷音樂節演出的英國歌手FKA Twiggs取消演出。她在社群平台Instagram表示，自己退出演出是因為「簽證問題」。她還取消了整個北美巡演。

川普政府迅速取消支持巴勒斯坦活動人士的國際學生簽證 ，並撤銷古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉籍等53萬人在美國的合法身分，國際音樂人也無法倖免。

今年3月，英國龐克搖滾樂團UK Subs成員吉布斯（Alvin Gibbs）在社群平台臉書（Facebook）分享，他們赴美參加2025年洛杉磯龐克入侵（LA Punk Invasion 2025）音樂節演出時，被拒絕入境。

儘管簽證政策不斷變化，阿洛克身為音樂製作人在演出時並沒有擔心未來，把音樂玩出新高度。

阿洛克過去會使用LED投影打造虛擬舞群，但這次在科切拉音樂節上，他改以真人舞者隨節奏起舞，讓整場秀更有臨場感。