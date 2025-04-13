我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅漲、股票跌 401(K)該怎麼應變？理專給建議

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

川普簽證政策影響到科切拉 有藝人被迫取消演出

中央社／加州印地歐12日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
DJ阿洛克。（美聯社）
DJ阿洛克。（美聯社）

川普政府簽證政策改變，許多國際藝人在美國演出受阻，但巴西 DJ阿洛克（Alok）仍有幸赴加州科切拉谷音樂藝術節表演，他12日在舞台上帶來充滿活力的電子舞曲演出。

阿洛克在南加州科切拉谷音樂藝術節（Coachella Valley Music and Arts Festival）後台接受路透社採訪時表示：「對我這個巴西人來說，申請（美國）簽證一向不容易。因此對我們的影響不大。」

「但是，當然了，對於歐洲和其他國家的人而言，美國的簽證規則改變了，對吧？」

他聽說由於簽證問題，其他國際藝人今年科切拉谷音樂節的演出被取消，他感到自己很幸運能有機會表演。

路透報導，在4月第一周，原訂在科切拉谷音樂節演出的英國歌手FKA Twiggs取消演出。她在社群平台Instagram表示，自己退出演出是因為「簽證問題」。她還取消了整個北美巡演。

川普政府迅速取消支持巴勒斯坦活動人士的國際學生簽證，並撤銷古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉籍等53萬人在美國的合法身分，國際音樂人也無法倖免。

今年3月，英國龐克搖滾樂團UK Subs成員吉布斯（Alvin Gibbs）在社群平台臉書（Facebook）分享，他們赴美參加2025年洛杉磯龐克入侵（LA Punk Invasion 2025）音樂節演出時，被拒絕入境。

儘管簽證政策不斷變化，阿洛克身為音樂製作人在演出時並沒有擔心未來，把音樂玩出新高度。

阿洛克過去會使用LED投影打造虛擬舞群，但這次在科切拉音樂節上，他改以真人舞者隨節奏起舞，讓整場秀更有臨場感。

學生簽證 加州 川普

上一則

川普政府切斷資金 阿拉伯語衛星電視頻道Alhurra停播

下一則

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

延伸閱讀

拿台灣祭旗？分析：北京恐加大對台軍事壓力 施壓川普關稅戰讓步

拿台灣祭旗？分析：北京恐加大對台軍事壓力 施壓川普關稅戰讓步
川普：俄烏停戰談判可能進展順利 但需妥協或閉嘴

川普：俄烏停戰談判可能進展順利 但需妥協或閉嘴
川普政策髮夾彎 台股有望暫止跌回穩

川普政策髮夾彎 台股有望暫止跌回穩
新聞評論／川普關稅戰 恐加速賴政府掏空台灣

新聞評論／川普關稅戰 恐加速賴政府掏空台灣

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠