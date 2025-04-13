反對把無證客列「死」 高官被架離社安局

川普 政府把6100名還健在人世、擁有社會安全號碼的移民，移入社會安全局(Social Security Administration)「已死亡者」數據庫，讓這些移民不能合法賺取工資，進而逼迫他們離開美國，但遭到社安局數據架構副主管佩爾(Greg Pearre)反對，佩爾因此遭警衛架離自己辦公室，被迫放行政假。

華盛頓郵報12日報導，知情人士透露，佩爾與馬斯克 派遣的新資訊官庫爾特(Scott Coulter)起衝突；佩爾對庫爾特說，政府的計畫，把沒死的人說成已過世，實為非法、殘忍又危險。

但佩爾的反對，在川普政治任命人選那邊聽不進去，因此10日被警衛驅趕出社安局。馬斯克政府效率部(DOGE)、國土安全部實施新策略，想把數千移民，年紀始自青少年，上到八旬老翁，都列入社安局的「死亡人士清單」(Death Master File)，引發社安局內部爭議，佩爾被趕走，爭議來到高峰。政府部會局處、雇主、銀行及房東都會使用該清單，來查核員工、房客、客戶等人的身分狀態。

佩爾被驅逐之前，社會安全局高階高員便警告說，死亡人士清單不安全，沒有死亡證明就被輕易編輯；社安局員工表示，川普政府已開始利用那個弱點。

研究政府、消費者權益及移民法的專家表示，川普政府的舉動違法。把人標示為死亡，就剝奪他們的隱私保護，而且蓄意把活人編入死者名單，就能造假政府檔案。

這麼做對突然被宣布為死亡的人傷害很大，他們無法合法地賺取謀生工資、領取有權取得的福利。

進步派智庫專家歐康諾(Devin O’Connor)指出，川普政府這一招史無前例，似乎根本上在宣稱，自己有權利把尚未死亡的人說成已過世，這真叫人難以置信，而且帶來巨大風險、後果。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，把非法移民 的姓名添進死者數據庫，政府是在保護合法美國公民、公民辛苦賺來的社安金福利，確保非法移民不再能收到社安金；凡有人不同意這種常識政策的人，都該離職去找新工作。

社會安全局裁員而服務日減，動蕩幾個月，發言人職務被裁，因此無法置評。