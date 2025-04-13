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擔心被取消簽證和遣返 國際生忙刪社媒貼文

編譯徐薏茹／綜合報導
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隨著愈多國際學生和交流學者的簽證被撤銷，部分學生擔心清空或停用社群媒體帳號，或不再參加示威活動。圖為哥倫比亞大學校園。(路透)
隨著愈多國際學生和交流學者的簽證被撤銷，部分學生擔心清空或停用社群媒體帳號，或不再參加示威活動。圖為哥倫比亞大學校園。(路透)

根據國際教育者協會(NAFSA)的數據，自3月中旬以來，國際學生和交流學者的簽證被撤銷、聯邦紀錄終止的人數已達近千人；美國移民律師協會(AILA)估計，自川普上任以來，被終止簽證的國際學生可能至少達4700人；因應這一情況，無公民身分的學生，擔心自己成為下一個目標，紛紛改變生活方式。

有些人清空或停用社群媒體帳號，有些人不再離開校園或出席示威活動，許多人不敢在課堂上發言，擔心說錯話會被剝奪在美國讀書的資格。

言論自由倡議者和部分保守派人士近年來稱，學生和教職人員因擔心被抵制而不敢分享他們的觀點，而現在，一些學生表示，他們自我審查是因為不想被驅逐出境。

美國大學教授協會(American Association of University Professors)法律總顧問、爾灣加州大學(UC Irvine)法律系教授杜巴爾(Veena Dubal)表示：「大家都有可能成為目標，這在整個美國造成特別的寒蟬效應。」

他指出，大規模撤銷簽證已經導致部分學生主動離開美國。

大學官方正匆忙調查有多少學生受到影響，以及每個裁決背後的具體原因。

在許多案例中，學生可能不知道自己的簽證狀態已經改變，政府並未提供校方有關撤銷或終止簽證的資訊，一些學校主動到聯邦數據庫查證，才發現簽證更動。

許多學校中受影響的學生人數迅速增加，密西根大學(University of Michigan)上周簽證被取消的案例已經從11人增加為至少22人；在柏克萊加州大學(UC Berkeley)，相關人數已經迅速增加為至少23人。

人數增加是否與國土安全部(DHS)的新策略有關，目前尚不清楚；國土安全部上周宣布，官員正在仔細搜查社群媒體，識別外國極端分子，並在X發布貼文：「世界其他地區的恐怖分子支持者在美國沒有容身之處，我們沒有義務准許他們入境或留下，那些自以為可以來美國，仗著憲法第一修正案權利宣揚反猶太主義暴力和恐怖主義的人，請再想想。這裡不歡迎你們。」

隨著愈多國際學生和交流學者的簽證被撤銷，部分學生擔心清空或停用社群媒體帳號，或不...
隨著愈多國際學生和交流學者的簽證被撤銷，部分學生擔心清空或停用社群媒體帳號，或不再參加示威活動。圖為哥倫比亞大學校園。(路透)

簽證 加州大學 社群媒體

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