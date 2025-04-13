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川普設今年遣返無證客目標100萬人 官員質疑可行性

編譯潘勛／綜合報導
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川普政府私下設定今年要遣返100萬名無證移民的目標。圖為無證兒童在拘留中心餐廳排隊的資料照。(美聯社)
川普政府私下設定今年要遣返100萬名無證移民的目標。圖為無證兒童在拘留中心餐廳排隊的資料照。(美聯社)

四名前任及現任聯邦官員透露，川普政府遣返無證移民，私下設定今年內遣返100萬人的目標；這個雄心萬丈的數字，川普雖私下多次談到，但並未提及如何統計這些數字；官員質疑依現有可行的方法、資金、人力配置以及法律規定，認為要達成該目標不切實際。

華盛頓郵報12日報導，一年遣返100萬移民顯然就打破以往統計紀錄；歐巴馬總統時代的最高數字，為一年40多萬人。

白宮顧問米勒(Stephen Miller)幾乎每天與都國土安全部等部會討論、擬定策略，該如何達成100萬人目標。要想快速增加人數，策略之一在找到方法，遣返已獲最後判決、該遞解的140萬移民，但因為難民的母國不願接收他們而窒礙難行。

川普政府正與多達30個國家磋商，收容並非他們國民的移民；政府最近在法律文書中表示，希望能遣送「成千上萬人」到第三國。歷屆政府多年來想把移民送去第三國，但以川普政府執行得最積極。官員們已開始把非其國民的移民遣送到墨西哥、哥斯大黎加、巴拿馬等國。至少有一移民4月還被送去盧安達。

白宮發言人德賽(Kush Desai)不願談政府的目標，只以電子郵件表示，川普政府獲得選民付託，要修補拜登時代，處理邊界安全、移民執法的漏洞。

川普去年選戰時表示，自己打算遞解幾百萬非法移民，副總統范斯表示，一開始目標是100萬人。但政府自己的數字顯示沒那麼簡單。

目前在美的無證移民有1100多萬人，其中大多數人都有權在移民法庭受審，由法官判定他們該不該遣返。以當前法院積案數目，要耗時數月或數年才能解決。

川普政府把數千人送到薩爾瓦多的超大型監獄、美軍古巴關達那摩灣的海軍基地，引發轟動，但那些人相形非法居留美國的總人數，只是零頭。因為預算、法律障礙，官員們礙難辦事，還幾乎不時挨到白宮批評，讓移民執法官員士氣大為受損。他們雖全力去做，但愈來愈懷疑自己能否辦到那麼高的目標。

一名前聯邦官員表示，奉川普政府指示的移民執法官員開玩笑說，自己得遣返100萬人，但那個目標是川普政府訂的。

非法移民 川普 遣返

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