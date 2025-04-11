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邊境沙皇住家附近 3無證童遭ICE帶走 學校老師偕千名居民營救獲釋

記者顏伶如／綜合報導
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川普政府「邊境沙皇」霍曼住家所在三名無證兒童遭到移民和海關執法局帶走，學校校長、老師緊急營救行動獲得居民熱烈響應，三名孩童已回到學校上課。圖為民眾抗議霍曼。(路透)
川普政府「邊境沙皇」霍曼住家所在三名無證兒童遭到移民和海關執法局帶走，學校校長、老師緊急營救行動獲得居民熱烈響應，三名孩童已回到學校上課。圖為民眾抗議霍曼。(路透)

紐約州薩基茨港(Sackets Harbor)是白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)住家所在，2024年總統大選川普在當地得票率領先兩位數字，但三名無證兒童遭到移民和海關執法局(ICE)帶走的消息傳出，學校校長、老師緊急營救行動獲得居民熱烈響應，不到兩周三名孩童就回到學校上課。

華盛頓郵報10日報導，這起事件可以看出，即使在川普大贏的選區、霍曼住家所在地，某些美國民眾還是認為，拘押兒童是一條絕不能跨越的紅線。

今年3月27日破曉時分，數十名聯邦幹員來到紐約上州一處農場，追查一名涉嫌散布兒童情色影像、持農場打工短期簽證合法入境的南非公民。這名男子迅速遭到逮捕，幹員持續在農場搜索，數名移民遭到拘留，包括住在農場的一名婦人與三個孩子。

同一天，薩基茨港中區學校(Sackets Harbor Central School)校長潔米‧庫克(Jaime Cook)準備參加校外會議之前，接到一名老師緊急來電，哭著訴說就讀3年級、10年級、11年級的三名學生已被移民局帶走。庫克取消開會趕回學校，帶領數名老師立即展開行動，後來擴大成為維持數日、規模遍布全鎮的抗議，要求移民局釋放三名孩童與孩子母親。

川普政府「邊境沙皇」霍曼。(美聯社)
川普政府「邊境沙皇」霍曼。(美聯社)

幾個小時不到，當地教師工會便整理出紐約州各級政府官員電話、電郵的名單，薩基茨港中區學校主管開始一一打電話詢問，同時向國會議員、州議員及地方民意代表陳情，並請求倡議團體協助救人。學校主管基於隱私保護，不願透露學生姓名與國籍。

代表當地選區的共和黨州眾議員葛雷(Scott Gray)接受地方電視台訪問時說，遭拘留母子曾經出庭，請求獲准合法身分，另一次出庭時間已經排定。葛雷指出，根據了解，這個家庭並未被發布驅逐令。

一名老師透過ICE拘留地點網路查詢系統，找到孩子已被送到德州的家庭拘留中心。事情發生的一周內，老師們給各級政府官員累計打了數百通電話，傑佛遜郡民主黨委員會則幫忙籌畫抗議活動，州長霍楚(Kathy Hochul)公開譴責ICE，霍曼則為ICE辯護。

抗議活動大約有千人參加，要求釋放孩童，有民眾舉海報寫著「遣返霍曼」。兩天後，校長庫克接到電話通知，母子已經獲釋。

移民 ICE 庫克

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