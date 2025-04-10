國安部抓反猶 嚴審簽證申請者社媒

國安部9日宣布，處理各類簽證時，將審查申請人的社交媒體內容有無「反猶太活動」。 (路透)

國土安全部(DHS)緊隨國務院的腳步，9日宣布即時審查簽證申請人的社交媒體內容，以尋找「反猶太 活動」。

國安部下令轄下的美國公民及移民 服務局 (USCIS)在處理各項簽證申請，包括申請移民福利、合法永久居留權(綠卡)、學生簽證 以及與教育機構相關的其他非移民身分人員時，審查申請人在社交媒體上，是否有反猶太主義言論及針對猶太群體的人身騷擾行為、有關措時即時生效。

如果社交媒體內顯示申請人「支持、宣傳或鼓吹反猶太恐怖主義、相關組織或其他形式的反猶太活動」，移民官員會將此作為評估其申請的負面因素，甚至會予以拒絕。

國安部發言人麥克拉夫林 (Tricia McLaughlin) 在聲明中指出，「不容許來自其他國家的恐怖主義支持者進入美國，也沒有義務接納他們或讓他們繼續留在美國」。她又說，那些以為可以躲在第一修正案幌子下，煽動反猶暴力與恐怖主義的人，美國不會歡迎他們。

不過有關聲明並未具體說明「反猶太主義」定義，例如是否包括批評以色列政府，又或質疑以色列在加薩及約旦河西岸的軍事行動等。

不少消息指出，已有數百名相關人員被撤銷在美合法身分，一些人甚至被迫離境。

在此之前，國務卿魯比歐在3月28日下令美國駐海外使領館的外交人員，審查學生簽證及其他類型簽證申請人的社交媒體內容，禁止反對美國及以色列的批評者入境美國。如果外國學生和學生交流訪客的簽證申請與簽證分類不符，也會拒絕發放簽證。魯比歐當時已表示，有 300 多個簽證根據該標準被吊銷。

此外，對美國文化或價值觀的「敵對態度」者，其簽證也可予以撤銷，引發外界質疑，此舉是將國家安全審查及表達不同觀點模糊化。