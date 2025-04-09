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川普沾沾自喜：各國「正拍我馬屁」 請求達成協議

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查緝無證客 ICE可取納稅人資料 國稅局代理局長想辭職

記者顏伶如／綜合報導
國稅局與國土安全部為配合查緝被列為驅逐對象的無證移民，已經達成具有歷史意義的協議，准許移民和海關執法局取得納稅人資料，做為尋找無證移民藏身地點的線索。圖為ICE執法人員前往一座私宅搜捕無證客。（路透）
國稅局與國土安全部為配合查緝被列為驅逐對象的無證移民，已經達成具有歷史意義的協議，准許移民和海關執法局取得納稅人資料，做為尋找無證移民藏身地點的線索。圖為ICE執法人員前往一座私宅搜捕無證客。（路透）

福斯新聞網(Fox News)8日報導，國稅局(IRS)為配合國土安全部查緝被列為驅逐對象的無證移民，已達成具有歷史意義的協議，准許移民和海關執法局(ICE)取得納稅人資料，做為尋找無證移民藏身地點的線索。國稅局代理局長克勞斯(Melanie Krause)因這項協議，已打算辭職。

華盛頓郵報報導，因為財政部官員繞過國稅局高層與移民局達成協議，國稅局代理局長克勞斯計畫辭職，克勞斯是川普上任以來第三名國稅局領導人。

一名知情人士表示，三個月內失去三名機構領導人是「前所未有的」。他說，「我認為我們在國稅局從未見過這樣的事情。」

報導指出，川普政府7日晚間向聯邦法院提交瞭解備忘錄(memorandum of understanding，MOU)，內容包括移民局如何向國稅局提出前科犯無證移民稅務資料的規定與作業程序。這些有犯罪前科的無證移民已經被法官發布最終遞解令超過90天，卻沒有配合或拒絕配合。

財政部發表聲明說，國稅局與移民和海關執法局簽署瞭解備忘錄，訂定明確、可靠的作業程序，支援執法機關打擊非法移民

官員表示，瞭解備忘錄說明了如何確保納稅人敏感個資獲得保護，但允許執法機關調查犯法情事。官員說，財政部承諾保護奉公守法納稅人的隱私，但同時也有刑事例外的義務，必須配合執法機關。

華盛頓郵報上個月報導，根據國稅局與國土安全部協議草案，移民局可查看的納稅人資料受到限縮，只能取得被發布最終遞解令非法移民經過確認的通訊地址。移民局必須向國稅局提出非法移民的姓名與地址，由國稅局負責在稅務紀錄當中交叉比對，然後將非法移民目前居住的最新地址交給移民局。

報導指出，某些國稅局資深官員對於這套措施提出疑慮，理由是取得稅務資料的範圍非常狹小，也就是行動目的只有犯罪調查，並非大規模移民執法。官員也說，這項政策可能妨礙國稅局向非法移民追稅的能力，因為在美國非法居留的外籍人士，依法還是要向聯邦政府繳稅。

非法移民 國稅局 財政部

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