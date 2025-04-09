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140萬名無證客收到驅逐令 若滯美不走 最高日罰998元

記者顏伶如／綜合報導
華人非法移民。(路透)
華人非法移民。(路透)

路透8日報導，根據政府內部文件，川普政府打算對已被下令驅逐卻未出境的無證移民開罰，每日罰款金額最高998元，若不繳罰款則直接扣押財產。這項罰款措施的針對目標是已被移民法官下令驅逐的140萬名無證移民。

川普政府對未離境無證移民開罰的措施，法源基礎來自1996年聯邦法律，川普總統第一任執政期間曾於2018年引用。匿名受訪的資深官員透露，根據川普政府規畫，罰款適用時間將可回溯最多五年，累計罰款金額上看100萬元。

根據路透取得的電郵紀錄，對於沒有繳交罰款的無證移民，川普政府考慮扣押財產。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)發表聲明說，在美國非法居留的移民應該使用原本名稱為CBP One、如今已更名CBP Home的手機應用程式，填寫表格，並且完成自我遣返，離開美國。

麥克拉夫林說：「如果不願這麼做，將會面臨後果，包括被發布最終遞解令之後，繼續非法居留每日將罰款998元。」

報導指出，根據海關與邊境保護局(CBP)官員3月31日電郵紀錄，白宮國家安全會議以及白宮副幕僚長米勒都向CBP施壓，要求海關負責掌理罰款事宜，並且扣押沒繳罰款的移民財產，交付拍賣。CBP隔日則發布備忘錄指出，罰款事宜應由移民和海關執法局(ICE)負責，因為CBP目前系統無法處理收罰款的任務，若要更新系統則將導致巨額成本、計畫延誤，還必須加聘至少1000名法律助理。

電郵內容顯示，川普政府也考慮由司法部民事資產沒收處(civil asset forfeiture division)負責。

川普第一任內援引1996年法律，對於躲入教堂請求庇護的九名無證移民開罰。根據法院紀錄，其中四名無證移民每人面臨六萬元罰款。拜登總統上台後則停收罰款，2021年廢除罰款規定。

拜登任內的移民和海關執法局政策主管薛查特(Scott Shuchart)說，移民與倡議團體可以向法院提告，對於罰款提出訴訟挑戰，不過罰款措施本身就足以造成寒蟬效應。他說，政策目的其實不是徹底執法，「而是在社區裡製造恐怖氛圍」。

川普政府打算對已被下令驅逐卻未出境的無證移民開罰，每日罰款金額最高998元。（路...
川普政府打算對已被下令驅逐卻未出境的無證移民開罰，每日罰款金額最高998元。（路透）

移民 川普 CBP

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