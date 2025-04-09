聯邦法官禁止川普政府遣返專機 遭最高法院推翻

川普政府專機遣返無證及黑幫分子，華府聯邦區域法院3月底下達禁止令，但7日遭最高法院推翻。圖為這些幫派分子被收容在監獄。(路透)

最高法院7日以5票對4票裁決，推翻華府聯邦區域法院3月底對川普政府遣返 專機下達的禁止令。不過，最高法院指出，被遣返到薩爾瓦多監獄的委內瑞拉公民有權在德州聯邦法院針對遭驅逐出境提出法律挑戰。另外，透過CBP One手機應用程式進入美國、獲得拜登政府提供臨時保護身分的98萬5000名無證移民，合法身分已遭國土安全部 取消。

川普政府援引1798年「外國敵人法」(Alien Enemies Act)加速遣返委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)成員，3月底被華府聯邦法院法官波斯柏格(James Boasberg)發布禁止令。白宮向最高法院上訴。

最高法院裁決指出，這起訴訟唯一癥結在於，遭到遣返的無證移民要在哪個地點、透過什麼樣的司法途徑，對於遭到「外國敵人法」驅逐出境提出申訴；大法官認為，無證移民應該向拘留中心附近的聯邦法院，依照憲法啟動人身保護令(habeas corpus)程序，而不是像代表無證移民打官司的美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)一樣，向位於華府的聯邦法院遞狀。

國土安全發表聲明說，拜登政府濫用假釋權限，允許數百萬非法移民 進入美國，導致邊境出現史上最嚴重危機，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)根據聯邦法院，絕對有權取消臨時保護身分。

根據「團結為烏克蘭」(Uniting for Ukraine)難民安置計畫入境美國的烏克蘭公民、根據「盟友歡迎行動」(Operation Allies Welcome)進入美國的阿富汗公民，均不受影響。