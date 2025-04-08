配合查緝無證移民 國稅局與國土安全部達成歷史協議

國稅局與國土安全部為配合查緝被列為驅逐對象的無證移民，已經達成具有歷史意義的協議，准許移民和海關執法局取得納稅人資料，做為尋找無證移民藏身地點的線索。圖為ICE執法人員前往一座私宅搜捕無證客。(路透)

福斯新聞網(Fox News)8日報導，國稅局 (IRS)與國土安全部為配合查緝被列為驅逐對象的無證移民，已經達成具有歷史意義的協議，准許移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)取得納稅人資料，做為尋找無證移民藏身地點的線索。

報導指出，川普政府7日晚間向聯邦法院提交瞭解備忘錄(memorandum of understanding，MOU)，內容包括移民局如何向國稅局提出前科犯無證移民稅務資料的規定與作業程序。這些有犯罪前科的無證移民已經被法官發布最終遞解令(final removal orders)超過90天，卻沒有配合或拒絕配合。

財政部 發表聲明說，國稅局與移民和海關執法局簽署瞭解備忘錄，訂定明確、可靠的作業程序，支援執法機關打擊非法移民 。

財政部資深官員說，瞭解備忘錄針對的非法移民已經獲得正當法律程序(due process)，被法官發布遞解令卻仍逾期居留超過90天。

官員表示，瞭解備忘錄說明了如何確保納稅人敏感個資獲得保護，但允許執法機關調查犯法情事。官員說，財政部承諾保護奉公守法納稅人的隱私，但同時也有刑事例外的義務，必須配合執法機關。

華盛頓郵報上個月報導，根據國稅局與國土安全部協議草案，移民局可查看的納稅人資料受到限縮，只能取得被發布最終遞解令非法移民經過確認的通訊地址。移民局必須向國稅局提出非法移民的姓名與地址，由國稅局負責在稅務紀錄當中交叉比對，然後將非法移民目前居住的最新地址交給移民局。

報導指出，某些國稅局資深官員對於這套措施提出疑慮，理由是取得稅務資料的範圍非常狹小，也就是行動目的只有犯罪調查，並非大規模移民執法。官員也說，這項政策可能妨礙國稅局向非法移民追稅的能力，因為在美國非法居留的外籍人士，依法還是要向聯邦政府繳稅。