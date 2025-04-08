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最高院推翻聯邦法官判決 允用外敵法逐黑幫

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聯邦法官禁止薩爾瓦多遣返專機的裁決 遭最高法院推翻

記者顏伶如／即時報導
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最高法院7日以5票對4票裁決，推翻華府聯邦區域法院法官波斯柏格(圖)3月底對川普政府遣返專機下達的禁止令。(美聯社)
最高法院7日以5票對4票裁決，推翻華府聯邦區域法院法官波斯柏格(圖)3月底對川普政府遣返專機下達的禁止令。(美聯社)

最高法院7日以5票對4票裁決，推翻華府聯邦區域法院法官波斯柏格(James Boasberg)3月底對川普政府遣返專機下達的禁止令。不過，最高法院指出，被遣返到薩爾瓦多監獄的委內瑞拉公民有權在德州聯邦法院針對遭到驅逐出境提出法律挑戰。

川普政府援引 1798年「外國敵人法」(Alien Enemies Act)加速遣返委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)成員，3月底被波斯柏格發布禁止令。白宮向最高法院上訴，某些官員則揚言要彈劾波斯柏格。

華爾街日報(WSJ)7日晚間報導，最高法院裁決指出，遭到川普政府拘留的對象有權在遣返之前先行接到通知，說明將依照「外國敵人法」加速遞解出境，也有權向拘留中心附近的德州聯邦法院對於遣返令提出質疑。

最高法院多數意見決的5票來自首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)以及保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)。

主要意見書指出，這起訴訟唯一癥結在於，遭到遣返的無證移民要在哪個地點、透過什麼樣的司法途徑，對於遭到「外國敵人法」驅逐出境提出申訴；大法官認為，無證移民應該向拘留中心附近的聯邦法院，依照憲法啟動人身保護令(habeas corpus)程序，而不是像代表無證移民打官司的美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)一樣，向位於華府的聯邦法院遞狀。

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)、傑克森(Ketanji Brown Jackson)以及保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)則持不同意見。

薩多馬友在不同意見書指出，最高法院還沒來得及完整審議，波斯柏格也有某些程序尚未完成，多數意見決大法官就忙著為川普政府辯護，倉促做出裁決。她表示：「我們做為一個國家及法院，應該做得更好才是。」

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