生意影響大 保守派團體提告川普對等關稅違憲

美國總統川普宣布對等關稅，重創全球股市。（路透）

非營利法律組織「新公民自由聯盟」(New Civil Liberties Alliance，NCLA)已代表佛州 一家小型文具公司提起訴訟，挑戰川普 不分盟友、敵人都祭出的全面關稅 ，愈來愈多保守派團體對川普提出法律挑戰，質疑他是否有權力不經國會就制定關稅。

華盛頓郵報報導，許多美國公司都預測進口稅會大大影響他們的生意，他們擁有大批律師代他們興訟；但目前提告方之一的是NCLA這家影響力不小、由保守派撐腰的非營利法律組織。

在參、眾兩院都由共和黨占多數的國會，參院最資深的成員，還有去年經川普加持而當選的內布拉斯加州聯邦眾議員，兩人正帶領立法部門，想阻撓川普發動的關稅。

NCLA本周代佛州文具公司Simplified興訟，質疑川普今年稍早對一切中國進口商品開徵關稅，是否合法。

幕後支持NCLA的人包括實業家寇克(Charles Koch)、司法活躍人士里歐(Leonard Leo)。里歐還背後支持一些訴訟案，最後讓最高法院去年推翻稱為「雪夫榮案及司法退讓」(Chevron deference)原則，大幅限縮聯邦機構以法規管制美國人很多生活層面的權力。

NCLA主張，川普動用「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act)來為關稅找理由，實為違憲，原因在該法並未授權總統來施加關稅，相形之下，該法授權的是緊急行動如制裁、凍結資產，而保護美國不受外國威脅。川普2日也是援引國際緊急經濟權力法，來發動全球「對等」關稅。

NCLA總裁切諾魏斯(Mark Chenoweth)表示，以往沒有總統認為，IEEPA授權他們得制定關稅；太廣泛解讀法律以維持對中國關稅，可能會轉移核心立法權。為避免違反「不得授權」(nondelegation)原則這個憲法隱患，法院必須說明該法條，讓它吻合近50年未被打破的執法慣例，判定該法未授權制定關稅。

川普宣稱國家出現類鴉片物質相關緊急狀況，NCLA的訴訟並未挑戰此說，只是針對川普施加廣泛關稅作為因應，實在沒有法律權限。

訴訟書中指出，川普的行政命令，並未顯示鴉片類毒品問題，與他宣布的關稅有任何關聯，遑論關稅對解決問題「有其必要」。