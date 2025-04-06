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川普關稅公式「像ChatGPT給的」 諾獎得主克魯曼批「又壞又蠢」

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

川普關稅公式「像ChatGPT給的」 諾獎得主克魯曼批「又壞又蠢」

編譯盧思綸／即時報導
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2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）3日在內容創作平台Substack發文，以「惡意愚蠢會扼殺世界經濟嗎？」（Will Malignant Stupidity Kill the World Economy?）為題，砲轟川普總統的新關稅政策是一場災難，根本不知道從何吐槽，甚至稱川普政府的計算公式「像ChatGPT給的」。

紐約市立大學（CUNY）講座教授克魯曼指出，川普政府此次公布的關稅超乎所有人預期，這些政策完全出於「惡意的愚蠢」，比1930年代惡名昭彰的「史慕特-霍利關稅法案」（The Smoot-Hawley Tariff Act）帶給經濟更大衝擊，尤其現在的國際貿易的重要程度比當時重要三倍。

根據美國貿易代表署（USTR）公布的關稅計算公式，似乎僅以美國對該國的貿易逆差除以該國對美國的出口總額，並且再除以二。克魯曼指出，這套公式過於粗糙簡化，「錯得離譜，不知道從哪裡吐槽起」。

克魯曼解釋，川普的計算僅考慮商品貿易，卻完全忽視服務貿易。以歐盟為例，雖然美國在商品貿易上處於劣勢，但在服務領域的出口收益已大幅彌補損失。

「在我看來，那份文件就像某個低階幕僚在發表前幾小時拼湊出來的，」克魯曼狠批，「尤其USTR的說明像是沒讀過書的學生在考場上亂寫一通」。

克魯曼進一步嘲諷：「這種計算方式，根本就是你問ChatGPT或其他人工智慧模型會得到的答案。」

克魯曼反問誰會這樣制定政策，他認為，這更像試圖震懾他人、強化控制以「展示權力」的手段。

克魯曼強調，政策可信度至關重要，若企業無法預測未來，就無法作出計畫；若外國政府不相信美國會理性應對，便不會制定有利美國的政策。

盡管克魯曼希望川普承認錯誤並重新開始，「但他不會這麼做，因為這會破壞他所塑造的權威形象，」他說，「無知與不負責任本身就是川普訊息的一部分」。

這並非克魯曼第一次強烈批評川普，克魯曼在川普第一任期就曾在紐約時報撰文，警告川普當選可能引發「全球經濟大衰退」，並且預示最壞情況。

克魯曼 川普 關稅

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