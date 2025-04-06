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川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

反川普、馬斯克 全美1300場「把手拿開」示威 歐洲同步聲援

記者胡玉立／綜合報導
圖為5日在亞特蘭大的示威中，示威者打出「不是國王」的標語。(路透)
圖為5日在亞特蘭大的示威中，示威者打出「不是國王」的標語。(路透)

民主黨支持者5日在全國各地同步舉行名為「把手拿開」(Hands Off)的反川普馬斯克示威抗議活動；芝加哥、波士頓、華府、費城、紐約市等各大城市，都有數千人高舉標語集結示威，反對川普政府的移民、經濟、人權等政策，抗議億萬富翁馬斯克主導大規模解雇聯邦人員削減開支計畫。

甚至連巴黎、柏林和葡萄牙里斯本等多個外國城市也同步示威聲援。這是川普重返白宮以來，規模最大的抗議活動。

近1300場「把手拿開」抗議活動在全美各州1300個地點同步進行，參與籌畫團體達150多個，其中包括民權組織、工會、LBGTQ+倡議者、退伍軍人和選舉活動人士。主辦單位在活動前發表聲明，指責川普和馬斯克認為「這個國家是他們的」。

華府等各大城市的民主黨支持者5日同步舉行名為「把手拿開」(Hands Off)的...
華府等各大城市的民主黨支持者5日同步舉行名為「把手拿開」(Hands Off)的反川普和馬斯克示威抗議活動，反對川普政府的政策以及馬斯克主導大規模解雇聯邦人員行動。(美聯社)

圖為康州華裔檢察長湯偉麟5日出席在康州史坦福市舉行的「把手拿開」(Hands O...
圖為康州華裔檢察長湯偉麟5日出席在康州史坦福市舉行的「把手拿開」(Hands Off)反川普和馬斯克的示威抗議活動，發表演講。(路透)

主辦方表示，「他們拿走了我們的醫療保健、個資、工作、服務機關和所有他們拿得到的東西，認定全世界沒人膽敢阻止。這是一場危機，現在該是採取行動的時候了」。

集會中出現的標語包括：「反對寡頭政治」、「團結反分裂」、「別碰我們的工作」、「多元化、公平、包容使美國強大。別碰！」等。

在華府國家廣場，聯邦政府雇員聯盟(AFGE)全國主席凱利(Everett B. Kelley)向群眾表示，「我們不會沉默或屈服；我們會站起來說：別碰我們的工會、別碰我們的合約、別碰我們的民主、別碰我們的自由。」

全美最大LGBTQ+權利倡議組織「人權運動」(Human Rights Campaign)主席羅賓遜(Kelley Robinson)則批評川普政府對LBGTQ+社區的態度。她說：「我們看到的攻擊不僅是政治性的，更針對每個個人；他們試圖禁書、削減愛滋病預防資金，把我們的醫生、教師、家庭和生命定為罪犯。這是川普的美國，我們不想要這樣的美國。」

面對抗議聲浪，白宮助理新聞秘書休斯頓(Liz Huston)聲明表示，「川普總統立場明確；他始終保護合格的社安金、醫療補助(Medicaid)及醫療保險(Medicare)受益人。民主黨卻把這些福利給了非法移民，這將使這些計畫破產、壓垮老年人」。

社群媒體X平台也出現貼文指責「民主黨億萬富翁資助抗議活動，應該為任何暴力和破壞行為承擔法律責任」，馬斯克簡短回應道：「他們會的。」

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