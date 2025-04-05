被拉進白宮群組 大西洋月刊主編戈德堡是川普眼中釘

在國安界引起軒然大波的大西洋月刊總編輯戈德堡。（美聯社）

川普 總統公開罵他是卑鄙小人，批他主編的「大西洋月刊」是三流雜誌，對他恨之入骨。所以當月刊總編輯戈德堡收到加入白宮 國安團隊聊天室的邀請時，他第一反應是有人在惡作劇。

但戈德堡轉念一想，加入群組也無妨。幾天後他就收到美軍準備空襲葉門的作戰計畫，發信人是國防部長赫塞斯。邀他進群組的則是白宮國安顧問沃茲。

整起事件涉及情節重大的洩密，白宮國安團隊從上到下努力甩鍋卸責，企圖模糊焦點。赫塞斯說，戈德堡處理的新聞都是垃圾，職業生涯都在搞假新聞。白宮發言人李維特也說，戈德堡的「譁眾取寵」早已惡名昭彰。

主編雜誌 被馬斯克 譏沒人看

川普第一好友馬斯克在他旗下的X平台上也發表對此事件的看法。他先轉貼保守派新聞網站「巴比倫蜜蜂」的文章，文章標題是「天才川普將戰爭計畫洩漏給大西洋月刊，一個沒有人會看到的地方」。接著在推文中寫上：「第二頁是最好的藏屍地點，因為從來不會有人翻開。」

川普也親自出手，貶損大西洋月刊是「失敗的雜誌」，戈德堡「編造一堆新聞，基本上對美國有害」。月刊新聞部則以美國憲法第一修正案回應，強調新聞自由受到憲法保障。事實上月刊去年有獲利，訂戶也增加，在平面媒體表現突出。

現年60歲的戈德堡是猶太裔，曾返國在以色列國防軍服役，1987至1993年的第一次巴勒斯坦「大起義」時，他被派去守監獄。他在紐約出生，曾就讀賓州大學並擔任校刊主編，後來中輟，跑去華盛頓郵報當警政記者，開啟新聞生涯。

戈德堡待過華郵、紐約時報雜誌、紐約客等自由派媒體，但他力挺以色列、應該對伊朗下重手、相信海珊擁有大規模毀滅性武器，支持美國入侵伊拉克的主張，廣受左派媒體批評。

報導質疑蔑視民主 惹惱川普

戈德堡2007年加入大西洋月刊，2016年當上總編輯，經常撰寫有關外交和內政的報導。在他的領軍下，月刊贏得數座代表新聞界最高令譽的普立茲獎。川普第一任時，月刊屢屢以川普的獨裁傾向和蔑視民主常規，質疑川普的適任性，讓川普大為光火。

2020年9月戈德堡報導，川普2018年訪問法國時不但沒去陣亡官兵公墓，私下還諷稱第一次世界大戰為國捐軀的官兵是「魯蛇」（losers）和「呆瓜」（suckers）；川普還說只有笨蛋才會去越南打仗，越戰根本是「浪費時間」。報導刊出後，川普矢口否認，稱其為「虛假的故事」，並表示：「我願意發誓，我從未對我們的陣亡英雄說過那樣的話。沒有人比我更尊重他們。」 還公開指控戈德堡是「騙子」、「非常危險的極左分子」。

同業給好評 讚勇敢揭露事實

直到前年，自2017至2019年擔任川普白宮幕僚長的陸戰隊退役上將凱利接受CNN訪問時證實，川普的確說過「魯蛇」和「呆瓜」，很多人當時都在場。川普本人是越戰逃兵，用腳底長骨刺為由逃避徵召。

報導出版後，川普在競選場合開始用sleazebag（下流胚子、卑鄙小人）的惡毒字眼稱呼戈德堡，聊天群組洩密事件曝光後，川普再度把這個字掛在嘴邊。拉他進群組的國安顧問沃茲，辱罵戈德堡是「底層人渣」，還說是電話號碼自動拉戈德堡入群組。堂堂國家安全顧問發言荒謬到這種程度，令人瞠目，這可算是戈德堡的另類貢獻。

戈德堡將自己被邀請加入國安團隊聊天群組的奇遇寫成報導，但是又避免揭露任何敏感情資，沒有對任何參與者造成潛在的威脅傷害，報導技巧高明。2000年代初期跟戈德堡一起在華府跑政治新聞的維吉尼亞大學文化評論雜誌總編輯托森，談到戈德堡時表示：「他很勇敢，熱切希望揭露事實」。