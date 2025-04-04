我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅遭彈劾下台 南韓戒嚴政治風暴大事記

「滿嘴粉末」英1歲娃吃光外公骨灰 媽媽超崩潰1原因釋懷

台灣蘭花四成銷美 川普關稅業者哀鴻 擔心可能沒有明天

記者周宗禎／台南即時報導
台灣蘭花美國是最大市場，後壁蘭花生技園區，經常有國外客戶來參觀。（記者周宗禎／攝影）
台灣蘭花美國是最大市場，後壁蘭花生技園區，經常有國外客戶來參觀。（記者周宗禎／攝影）

美國是台灣蝴蝶蘭外銷第一大市場。台灣蘭花產銷發展協會前理事長黃志豐表示，現在還有一大批蘭花在船上正運往美國，聯絡美國客戶他們也還不知道該怎麼因應32％進口稅。目前只能靜觀其變或者說做最壞的打算。

他說，自己在台南後壁蘭花生技園區投資，每年就外銷超過百萬株的蘭花苗到美國，美國是台灣最大的客戶，32%的關稅如果不變，美國客戶沒辦法吸收，那台灣蘭花產業有可能沒有明天。

台灣蘭花去年外銷產值約1.54億美元，出口美國產值6146萬美元高達4成。美國港口報關如何配合關稅改變細節都還不清楚。目前廠商能做的除了靜觀其變，也只能想辦法盡量再找新的客戶，不過也沒辦法短期內就轉彎、找到新市場也沒那麼簡單。

美國蘭花雖然有國外廠商投資設廠，但畢竟多數仰賴進口，屬於買方市場，如果要直接轉嫁成本，有可能消費者就不買台灣進口的，那邊的業者也就會跟著減少台灣產品進口量，直接衝擊無數台灣花農的生計。

後壁蘭花生技園區業者表示，台灣蘭花出口主要是種苗，過去零關稅，因為各國競爭只賺幾趴利潤不高；而我們的對手荷蘭有大廠在美國投資、不擔心加關稅。如果以一株50元估算能獲利10元，這樣子的關稅根本沒辦法生存，在美國市場也沒競爭力。

業者說，雖然台灣的客戶遍布全球，每一家都努力在找替代市場，例如越南每年需要蘭花1億株，但畢竟美國還是最大的消費國，而且蘭花在每一個國家的需求品種不一樣，尤其還要面臨中國大陸的競爭，目前台灣的蘭花業者都是一片哀嚎、「想不出任何對策」，只能夢想經常出爾反爾的川普突然間又宣布不徵收那麼高的關稅了。

台灣蘭花美國是最大市場，後壁蘭花生技園區，經常有國外客戶來參觀。（記者周宗禎／攝...
台灣蘭花美國是最大市場，後壁蘭花生技園區，經常有國外客戶來參觀。（記者周宗禎／攝影）
台灣蘭花美國是最大市場，後壁蘭花生技園區，經常有國外客戶來參觀。國際蘭展也展出各...
台灣蘭花美國是最大市場，後壁蘭花生技園區，經常有國外客戶來參觀。國際蘭展也展出各國生產蝴蝶蘭。記者周宗禎／攝影

關稅 越南 川普

上一則

恐白忙一場…台商自中赴柬埔寨投資 川普關稅來襲「考慮撤資」

下一則

美銀：若美貿易夥伴以牙還牙 標普500指數成分股營收預料銳減32%

延伸閱讀

恐白忙一場…台商自中赴柬埔寨投資 川普關稅來襲「考慮撤資」

恐白忙一場…台商自中赴柬埔寨投資 川普關稅來襲「考慮撤資」
觀察站／賴政府忙著內鬥應對又慢半拍 人民如何安心睡

觀察站／賴政府忙著內鬥應對又慢半拍 人民如何安心睡
川普祭對等關稅 全球化時代告終 企業重新考慮投資去向

川普祭對等關稅 全球化時代告終 企業重新考慮投資去向
對台課32%關稅掏空台灣資源？川普助長疑美論

對台課32%關稅掏空台灣資源？川普助長疑美論

熱門新聞

美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
聯邦參議員布克（Cory Booker）。（截自C-SPAN）

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

2025-04-01 20:15
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

2025-03-28 11:00
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望
美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統