台灣蘭花四成銷美 川普關稅業者哀鴻 擔心可能沒有明天

台灣蘭花美國是最大市場，後壁蘭花生技園區，經常有國外客戶來參觀。（記者周宗禎／攝影）

美國是台灣蝴蝶蘭外銷第一大市場。台灣蘭花產銷發展協會前理事長黃志豐表示，現在還有一大批蘭花在船上正運往美國，聯絡美國客戶他們也還不知道該怎麼因應32％進口稅。目前只能靜觀其變或者說做最壞的打算。

他說，自己在台南後壁蘭花生技園區投資，每年就外銷超過百萬株的蘭花苗到美國，美國是台灣最大的客戶，32%的關稅 如果不變，美國客戶沒辦法吸收，那台灣蘭花產業有可能沒有明天。

台灣蘭花去年外銷產值約1.54億美元，出口美國產值6146萬美元高達4成。美國港口報關如何配合關稅改變細節都還不清楚。目前廠商能做的除了靜觀其變，也只能想辦法盡量再找新的客戶，不過也沒辦法短期內就轉彎、找到新市場也沒那麼簡單。

美國蘭花雖然有國外廠商投資設廠，但畢竟多數仰賴進口，屬於買方市場，如果要直接轉嫁成本，有可能消費者就不買台灣進口的，那邊的業者也就會跟著減少台灣產品進口量，直接衝擊無數台灣花農的生計。

後壁蘭花生技園區業者表示，台灣蘭花出口主要是種苗，過去零關稅，因為各國競爭只賺幾趴利潤不高；而我們的對手荷蘭有大廠在美國投資、不擔心加關稅。如果以一株50元估算能獲利10元，這樣子的關稅根本沒辦法生存，在美國市場也沒競爭力。