對中國加徵關稅違法？社會團體代表零售商控告川普越權

川普宣布決定對中國徵收34％「對等關稅」，被美國團體起訴。(歐新社)

川普 總統近日宣布對諸多國家與地區加徵關稅 ，而3日他被美國社會團體代表當地零售商 ，向法院起訴，理由是川普超越了權限。

據央視新聞，當地時間4月3日，美國新公民自由聯盟（New Civil Liberties Alliance，簡稱 NCLA）提起訴訟，試圖阻止川普對中國進口產品徵收關稅，並稱川普超越了他的許可權。

據指出，該訴訟在佛羅里達州聯邦法院提起，指控川普缺乏根據「國際緊急經濟權力法」徵收全面關稅以及2月1日授權徵收關稅的合法權利。

新公民自由聯盟是一家成立於2017年的非營利性公共利益法律機構，由哥倫比亞大學法學院教授菲力浦·漢堡（Philip Hamburger）創立。

另據路透報導，NCLA高級訴訟律師安德魯莫里斯（Andrew Morris）在一份聲明中表示，川普援引緊急權力對法規未授權的中國進口產品徵收全面關稅，濫用了權力，篡奪了國會控制關稅的權利，並破壞了憲法的三權分立。而白宮代表沒有立即回覆尋求評論的電郵。

NCLA係代表佛羅里達州家居管理產品零售商Simplified提起訴訟。該案件被交由川普任命的地區法官肯特·韋瑟雷爾（Kent Wetherell）審理，他曾在2023年喊停了前總統拜登移民政策的一項關鍵部分。