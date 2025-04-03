WSJ：川普想透過關稅讓工廠回到美國 但目標不易完成

全球供應鏈盤根錯節，想依照川普希望的方式把工廠遷回美國，其實相當艱難，涉及龐大成本。（路透）

川普 總統2日在白宮記者會上說，隨著關稅 政策上路，就業機會與工廠將回流美國，企業若希望關稅降為零的話，「就在美國生產商品」。華爾街 日報(WSJ)分析，川普對美國企業與外國公司傳達「全球化時代已經結束」的訊息，但曾任歐盟官員的布魯塞爾自由大學(Free University of Brussels)經濟教授薩皮爾(Andre Sapir)說，數十年來美國置身全球化中心，現在卻喊著要抽身。

川普上台幾個月裡，從iPhone製造商蘋果公司(Apple)、南韓現代汽車(Hyundai)、製藥大廠嬌生集團(Johnson & Johnson)與禮來(Eli Lilly)的動向可以看出，跨國公司紛紛準備在美國擴廠，做為對川普關稅的因應。然而，全球供應鏈盤根錯節，想依照川普希望的方式把工廠遷回美國，其實相當艱難，涉及龐大成本。

企業主管說，另一層風險說，川普若憑藉關稅向貿易夥伴施壓成功，迫使其他國家讓步，到頭來川普可能調低關稅。經濟學家則警告表示，企業如果按兵不動，等候貿易戰情勢明朗才要邁出下一步，全球經濟恐將因為投資緊縮而變得成長緩慢。

川普希望建立高關稅壁壘之後，能夠迎接製造業職缺充足、全國各地工業蓬勃發展的黃金年代。川普譴責中國、歐盟等貿易夥伴以掠奪手段搶走屬於美國的工作機會與產業。川普在2日記者會上特別點名中國，因為中國是美國產業外移的最大受益者，數十年間從玩具廠、服裝廠一路發展到現在的高科技電動車、機械及電子產品，去年貿易順差達1兆。川普先前已針對芬太尼(fentanyl)走私對中國開徵20%關稅，2日繼續加碼34%新關稅。

華府與北京之間地緣政治越來越緊張，跨國公司紛紛在中國以外的地點增設生產線以避免風險。蘋果公司就開始在印度生產iPhone手機。同一時間裡，中國企業同樣在海外擴展，一方面為了避開國內的激烈競爭，一方面也為了因應美國關稅，墨西哥、越南則是熱門目的地。

川普二度執政，不論敵對國家或盟友一律發動貿易戰，但某些分析師說，美國出現巨額貿易逆差的主因，問題出在長期以來的預算赤字，還有低儲蓄率。

華爾街日報2日分析，想要工廠回流美國必須面臨的另一個問題是，美國製造業正朝先進技術發展，可是美國國內卻沒有價格比海外生產更便宜的基礎原料與零件成品。美國製造業者已經為了螺絲等成本上漲所苦，由此可見能在全球供應鏈順暢運作的重要性。

明尼蘇達州聖保羅(St. Paul)音響系統製造商Misco Speakers總裁兼執行長狄葛瑞(Dan Digre)說：「沒辦法只靠祭出關稅，按下開關，美國就突然再度成為工業國家。」