川普實現3任總統霸業有譜？外媒曝美憲法漏洞 學者：不是不可能

美國總統川普30日搭乘空軍一號準備返回華府。（路透）

美國總統川普 30日接受NBC News主持人維爾克（Kristen Welker）訪問，表態對尋求第3屆總統任期「並非開玩笑、而且有辦法」，但是此舉已經違背美國憲法第22修正案，究竟川普有什麼途徑能突破憲法障礙，實現第3任期霸業？

美國史上唯一服務超過2個任期的總統是羅斯福（Franklin Delano Roosevelt），他於1933年至1945年擔任總統，經歷4個任期。

此後，美國國會於1947年通過第22修正案，並在1951年取得足夠的州批准生效，其中明確禁止總統當選超過2個任期共8年，規定「任何人不得當選總統超過2次」，同時載明，任何經選舉擔任總統的人，比如副總統接任，如果當屆任期已超過2年，未來也不能當選1次以上。

財經雜誌富比世報導，雖然第22修正案明確規定總統不能當選（elect）第3個任期，但並未明確說明總統不能服務（serve）第3個任期。

明尼蘇達大學法學院教授皮博帝（Bruce G. Peabody）與甘特（Scott E. Gant），1991年在一篇文章中指出，憲法並未明確禁止經歷2屆任期的總統以未經選舉的方式重返白宮 ，也就是說，一位服務過2個任期的總統，透過未經選舉的方式重新進入白宮。

這種情況可能發生的方式是，這位總統被選為一個在繼任順序中的職位，比如副總統，然後當總統辭職或無法履行職責時，他便可以接替總統職位。

如此一來，這也就像維爾克對川普提議的，這代表副總統范斯 或其他川普盟友在2028年競選總統，並讓川普擔任其副手，然後范斯或其他川普盟友在上任後辭去職位，讓川普接任總統。對此，川普並未正面回答，僅稱「這是其中一種，但還有其他方法」。

報導指出，這種情況在現實中從未發生，也沒有經過法律檢驗，必然會面臨法律挑戰。可能會有人主張此舉違反第12修正案，當中規定：「任何憲法上不符合總統資格的人，不得擔任美國副總統。」

但是，皮博帝和甘特指出，技術上來看，這是可以允許的。他們寫道，儘管政治和民眾期望有所反對，會阻礙總統擔任第3個任期，但「將來或許有一天」，此事會受到測試並可化解諸多滯礙。

至於美國修憲一事當初刻意設計得極具挑戰性，需要獲得國會2/3的多數支持，並且必須經過3/4州議會批准，才可修憲，若川普循此途徑再選，可謂更加困難。