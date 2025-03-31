TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

經過延長後，川普政府規定中國公司字節跳動（ByteDance）在4月5日前出售短影音平台TikTok。（美聯社）

川普 總統表示，與中國字節跳動公司的協商，可望在4月5日期限前，敲定出售短影音平台TikTok (抖音海外版)一事；TikTok在美國有1億7000萬用戶。

路透(Reuters)報導，川普元月定下4月5日這個最後期限，要替TikTok找到非中國買家，不然TikTok將面對2024年基於國家安全而通過的法律，得遭到全面禁用。

川普30日在「空軍一號」專機上表示，找到很多潛在買家，對Tiktok興趣濃厚，他對Tiktok續留美國樂觀其成。

Tiktok對此並未立即評論。

先前報導指出，兩位知情人士透露私募股權集團「黑石」(Blackstone)正在評估對TikTok美國業務的投資，買下少數股權。

字節跳動現有非中國籍股東，包括海納國際集團(Susquehanna International Group)、大西洋大眾公司(General Atlantic)皆有意資助收購抖音美國業務，黑石集團也考慮加入。

華府表示，TikTok母公司是字節跳動，因此得聽命於北京政府，可以使用該app發起網路作戰對付美國，同時搜集國人個資數據。

川普先前表示，假如TikTok最終歸屬未能在4月最後期限前達成協議，他有意再延長期限。

川普上周坦承，中國政府就TikTok任何協議，包括批不批准出售皆扮演關鍵角色，因此為達成交易，他願意稍稍調降對中國課徵的關稅。

副總統范斯也期盼4月5日前能完成協議一般條款，解決TikTok所有權問題。

2024年獲得兩黨絕大多數支持而通過的法規，要求字節跳動於元月19日期限前分割TikTok，其命運一直懸而未決。

白宮以前所未有的程度參與這項備受關注的交易談判，實際扮演投資銀行的角色。