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TikTok出售期限逼近 川普：會在4月5日前敲定

尋求第3任期？川普：不是開玩笑、我有辦法

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普受訪時說，他尋求第三任期，「不是開玩笑的」，他不肯說會用什麼辦法突破任期限制。圖為川普簽署法案後，把簽字的筆拋向在場來賓。(美聯社)
川普受訪時說，他尋求第三任期，「不是開玩笑的」，他不肯說會用什麼辦法突破任期限制。圖為川普簽署法案後，把簽字的筆拋向在場來賓。(美聯社)

川普總統30日接受國家廣播公司新聞網(NBC News)獨家專訪，明確表態不排除追求第三任任期並堅稱「絕非開玩笑」，不過仍認為「現在考慮此事為時甚早」。

30日上午，川普接受NBC記者的電話獨家專訪，針對未來爭取第三任的可能性，川普作出迄今為止最直接的回應並坦承：「很多人(盟友)都希望我這麼做。」

「考慮連任為時過早」

川普受訪時說，他尋求第三任期，「不是開玩笑的」。圖為川普第一任期於2017年1月...
川普受訪時說，他尋求第三任期，「不是開玩笑的」。圖為川普第一任期於2017年1月就職。(美聯社)

川普強調：「我的意思是，我基本上告訴他們，我們還有一段很長的路要走，你也知道，現在執政仍處於初期階段。」並補充道：「我要關注的是當前的事務。」

當被記者問及是否有意爭取連任，川普四兩撥千金表示：「我喜歡工作。」接著記者繼續追問，川普明確指出：「我不是在開玩笑。」但隨即補充道：「但我現在不會考慮，現在考慮連任為時過早。」 

盡管川普未排除尋求第三任的可能性，偏偏憲法第22修正案禁止總統任職超過二屆，於是當記者詢問川普如何打破憲法障礙，他信心十足表示：「總有方法可以辦到。」 

修憲需獲得3/4州核准

於是當NBC記者以副總統范斯(JD Vance)代表參選總統、再把白宮寶座移交給川普，企圖試探川普的想法，他低調表示：「這只是其中一種，但還有其他辦法。」

報導指出，修改憲法廢除兩屆總統任期限制極為困難，需要國會三分之二投票通過或全國三分之二州同意召開制憲會議進行修憲，而且無論尋求哪種管道皆需要獲得四分之三州核准。 

過去共和黨人認為川普放話爭取第三任，若不是開玩笑就是故意嘲諷反對者，如今已有共和黨人、聯邦眾議員歐格斯(Andy Ogles，田納西州)起草決議，呼籲延長總統任期限制，有意幫川普第三任提前鋪路。

與此同時，川普政治盟友、前白宮資深顧問班農(Steve Bannon)接受媒體News Nation專訪時也宣稱，川普「將於2028年再度參選並獲勝」，盡管憲法規定總統任期最多兩屆，不過班農強調「我們會提出數個替代方案」。

在川普政府取消紐約市收塞車費規定後，白宮刻意誇大川普過去把自己當成皇室貴族的言論，在社群平台X發布一張川普頭戴王冠的虛擬照片並引用川普過去在「真實社群」(Truth Social)的貼文：「國王萬歲！」(LONG LIVE THE KING!)

川普 白宮 共和黨

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