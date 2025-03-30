我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哥大臨時校長辭職 華生：早該在川普施壓時就辭職

紐約市警地鐵查獲700刀械 暴增190%

看五角大廈備忘錄 學者：美國要盟邦負擔主要防務成本

記者張文馨／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
學者分析，美國持續認定中國為假想敵，做法略有不同，現在需要盟邦負擔主要防務成本，此外，從這份備忘錄得出的不會是台海比較危險，而更應整體思考美國穩定印太區域的利益，包含南海和朝鮮半島。圖為美國國防部長赫塞斯。（歐新社）
學者分析，美國持續認定中國為假想敵，做法略有不同，現在需要盟邦負擔主要防務成本，此外，從這份備忘錄得出的不會是台海比較危險，而更應整體思考美國穩定印太區域的利益，包含南海和朝鮮半島。圖為美國國防部長赫塞斯。（歐新社）

華盛頓郵報獨家揭露美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）的機密備忘錄，指華府重新調整軍事戰略，將嚇阻中國奪取台灣與強化美國本土防衛列為最優先目標；學者分析，美國持續認定中國為假想敵，做法略有不同，現在需要盟邦負擔主要防務成本，此外，從這份備忘錄得出的不會是台海比較危險，而更應整體思考美國穩定印太區域的利益，包含南海和朝鮮半島。

這份長達9頁的內部備忘錄名為「國防戰略中期指導」（Interim National Defense Strategic Guidance）；文件描述有別於以往，特別將中國入侵台灣視為驅動美軍戰略規畫的唯一情境，且優先於其他潛在威脅，並且由此重新定位美軍整體架構，將重心自本土防衛轉向印太地區。

赫塞斯在文件指出，「中國是步步進逼的威脅，足以影響或決定美軍發展方向，而在捍衛美國本土的同時，阻止中國以既成事實方式奪取台灣，是唯一需要主導國防規畫的情境。」

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，赫塞斯務實地正視美國不能再備多力分，擔負全世界各地的安全保障或承諾；因此要節約歐洲及中東地區，而集中兵力因應印太地區的安全威脅。

黃介正指出，川普第一任期的美日印澳四方安全對話（Quad）到拜登政府的澳英美三方安全夥伴（AUKUS），都有一定的延續性，如今是由盟邦擔負主要防務成本。

成大政治系教授、國策院執行長王宏仁表示，這項文件代表著在軍事上，美方希望沒有模糊地帶，在台海局勢上美軍有「戴維森窗口」就是一例。

所謂戴維森窗口，是指2021年時任美國印太司令的戴維森（Philip Davidson）在國會聽證會上表示，解放軍可能在2027年具備攻台能力。

王宏仁表示，美軍的評估都是規畫到未來的5年到10年，不是說中共一定會攻台，而是美國要在中方具備攻台能力的狀態下，把爆發戰爭的風險壓到最低，讓中共攻台時，無力與美國和日本同時作戰。

黃介正表示，美軍在太平洋地區，將以預置兵力和機動部署來支撐嚇阻效果，並未暗示美國將捲入亞洲軍事衝突；此外，美國對台將會施加更多壓力，促使台灣增加軍事預算，強化防衛戰力，降低解放軍對台遠戰速勝，首戰決勝的成功機率，來支持美國在本地區的拒止戰略。

王宏仁和黃介正均提到，該文件雖然特別將「中國入侵台灣視為驅動美軍戰略規畫」的唯一情境，不代表美國輕忽在印太區域的其他潛在衝突熱點。

王宏仁指出，一般咸認南海和朝鮮半島的危險性高於台海，北韓領導人金正恩沒有比較穩定，南海衝突也在逐步升高，而兩岸關係雖然不佳，但還不到兵凶戰危的境地；從美國角度出發，不會只看到兩岸，而是考慮一系列連動問題。

赫塞斯 解放軍 中共

上一則

美國防部秘密備忘錄曝光 優先「阻中侵台」

延伸閱讀

美國防部秘密備忘錄曝光 優先「阻中侵台」

美國防部秘密備忘錄曝光 優先「阻中侵台」
白宮群聊門 川普：不會因此開除任何人

白宮群聊門 川普：不會因此開除任何人
美日防長會談 赫塞斯：嚇阻中國動武 日本不可或缺

美日防長會談 赫塞斯：嚇阻中國動武 日本不可或缺
華郵：赫塞斯重新調整軍事戰略 施壓台灣提升國防預算

華郵：赫塞斯重新調整軍事戰略 施壓台灣提升國防預算

熱門新聞

美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

2025-03-26 10:10
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

2025-03-28 11:00

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部