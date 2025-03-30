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才因群聊門挨批…赫塞斯爆2度攜妻子出席敏感軍事會議

記者胡玉立／綜合報導
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國防部長赫塞斯(左)被揭最近兩度帶著他曾任福斯新聞製作人的妻子珍妮佛(右)出席與外國軍方高層官員召開的敏感會議，令人錯愕。(路透)
國防部長赫塞斯(左)被揭最近兩度帶著他曾任福斯新聞製作人的妻子珍妮佛(右)出席與外國軍方高層官員召開的敏感會議，令人錯愕。(路透)

華爾街日報報導，國防部赫塞斯(Pete Hegseth)最近兩度帶著他曾任福斯新聞製作人的妻子，出席與外國軍方高層官員召開的敏感會議。赫塞斯與川普政府其他官員甫因使用群聊討論軍事攻擊計畫的作法飽受批評，現在又爆出帶妻子參加敏感軍事會議的消息，令人大感錯愕。

多名在場或了解討論情況人士指稱，赫塞斯的妻子珍妮佛·赫塞斯(Jennifer Hegseth)並非國防部員工，但她6日參加了赫塞斯和英國國防大臣希利(John Healey)在五角大廈舉行的高層會談。2月她另曾參加在布魯塞爾北約總部舉行的閉門會議，盟國國防官員在會中討論了對烏克蘭的支持。

知情人士透露，3月6日那場高層會談，正值美國宣布切斷與烏克蘭共享軍事情報次日，對跨大西洋聯盟來說，時機敏感。包括英國武裝部隊總司令拉達金(Tony Radakin)在內的與會代表，討論了美國做此決定的理由及兩國未來的軍事合作。

國防官員和熟悉會議情況人士稱，國防部長可以邀請任何人參加對口單位來訪會議，但與會者通常嚴格限制必要人員且往往需要安全許可。部分與會外國人士不知道珍妮佛·赫塞斯是誰；但同時有些人對她的出現感到驚訝。國防部發言人拒絕透露珍妮佛是否擁有低級別安全許可。

珍妮佛·赫塞斯過去一直從事電視新聞工作；她擔任「福斯與朋友」(Fox & Friends)製作人時，赫塞斯為該節目周末主播；兩人於2019年結婚。福斯新聞表示，珍妮佛·赫塞斯後來升任福斯網路串流服務Fox Nation副總裁，現在已非福斯員工。

除此之外，赫塞斯的弟弟菲利普·赫塞斯(Philip Hegseth)，也進入川普政府任職。五角大廈發言人威爾遜(Kingsley Wilson)證實，菲利普·赫塞斯目前擔任國土安全部長資深顧問兼國防部聯絡人，且數度陪同赫塞斯出訪。

赫塞斯 國防部 五角大廈

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