該不該炒掉沃茲？傳川普私下多方詢問政府內外人士

群聊門爆發後，川普總統(右)考慮炒掉國安顧問沃茲(左)，但又不想表現得像是屈服於報導的壓力，因此傾向於保他過關。(美聯社)

國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)建立涉及作戰計畫的Signal群組並加錯人入群、引發爭議，知情人士透露川普 總統私下一直詢問政府內外人士他是否應該炒掉沃茲。

紐約時報報導，幾位了解川普的人士透露，川普告訴盟友他不滿媒體報導，但不想表現得像是屈服於報導的壓力而解雇沃茲，更不願意在第二任期沒過多少天，就炒掉高層官員。

25日，即「大西洋月刊」總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)爆料他意外被加進上述群組的第二天，川普表示沃茲是個好人，沒有什麼可道歉的。但26日晚上，川普召集副總統范斯 (JD Vance)、白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、總統人事辦公室主任戈爾(Sergio Gor)以及他的中東特使特使威科夫(Steve Witkoff)等人討論是否繼續支持沃茲。27日晚上，隨著爭議愈演愈烈，川普把沃茲叫到橢圓形辦公室。

據三位了解川普想法的人士稱，隔天早上川普向周圍的人暗示他願意繼續支持沃茲。

知情人士透露，川普真正介意的似乎不是國安顧問在未加密的商業應用程式上討論軍事計畫的粗心大意，而是沃茲可能與戈德堡有某種關係，而戈德堡是川普討厭的華盛頓記者。沃茲否認認識戈德堡或曾與他見面、交流，但2021年華府法國大使館活動上的照片卻顯示，兩人並肩站在一起。

甚至在Signal洩密事件前，沃茲的地位就已經不穩。川普的一些顧問認為他立場過於強硬，過急主張在伊朗 採取軍事行動，而川普已明確表示他更傾向達成協議。川普一些最親密的盟友質疑沃茲立場是否與川普的外交政策一致；據幾位知情人士透露，沃茲與范斯、威爾斯在政策討論時發生分歧，特別是在伊朗問題上。

接近川普的人士說，沃茲之所以還未捲鋪蓋走人，部分原因是政府仍有些人支持他，而且川普也希望避免重蹈第一任期的覆轍，當時人事安排混亂，高級幕僚及助手的流動率在現代政府中最高。