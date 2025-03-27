白宮淡化處理「群聊門」 沃茲喊負責卻不認錯 官員氣瘋

國安顧問沃茲被指是群聊門洩密源頭，25日表示他會負起全責。（路透）

「大西洋月刊」(The Atlantic)總編輯被意外拉進國安團隊高層加密通訊軟體Signal群組，美軍3月15日攻擊葉門民兵組織行程在討論串曝光。事件發生後，川普 總統與白宮 官員淡化處理，空軍准將退休的共和黨內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)說：「白宮拒絕承認問題，聲稱群組訊息並不是機密或敏感資料。他們應該承認錯誤，維護信譽。」

Politico新聞網站26日報導，把「大西洋月刊」總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)加入群組的國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)，在白宮內部成了眾矢之的。讓白宮幕僚及川普盟友更生氣的是，沃茲雖說「完全負責」(full responsibility)卻死不認錯，甚至加碼一口咬定不知為何手機裡會有戈德堡的電話號碼，也不清楚為何戈德堡會出現在群組裡。

一名資深官員說：「沃茲不願認錯且讓事情過去，大家都氣瘋了。」而且沃茲還請馬斯克協助調查戈德堡為何被拉入群組，川普盟友擔心，沃茲的反應方式恐怕只會讓白宮的燙手山芋愈來愈惡化。

沃茲25日接受福斯新聞網(Fox News)主持人殷格哈姆(Laura Ingraham)訪問時說：「我完全負責，群組是我建立的。我的職責是確保所有事情都協調妥當。」

國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)26日在眾院情報委員會聽證會說，國安官員在群組對話裡討論軍事敏感訊息，記者由被意外加入群組，整起事件「是個錯誤」。

國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)26日搭機前往夏威夷州前對媒體再次強調，並沒有在群組透露作戰計畫或機密。他說，看到「大西洋月刊」最新公布的內容，「看起來根本不像作戰計畫」，「月刊報導甚至更改標題，因為他們也知道內容不是作戰計畫」。

赫塞斯說，討論串裡沒有提到單位、地點、路線、飛行途徑、資料來源或作戰方式，也沒有機密訊息。

他表示，分享訊息是為了讓國安團隊即時掌握訊息。