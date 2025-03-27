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監督團體控官員刪群聊訊息違法 阻驅委國黑幫法官審理

編譯徐薏茹／綜合報導
民間監督團體向法院提告國防部長赫塞斯等人，並要求保存在Signal裡的群聊紀錄。（路透）
民間監督團體向法院提告國防部長赫塞斯等人，並要求保存在Signal裡的群聊紀錄。（路透）

華府聯邦區域法院法官波斯柏格(James Boasberg)先前負責審理川普政府的委內瑞拉黑幫分子驅逐案，26日他被指派負責與川普政府Signal群組相關的案件，該訴訟指控川普政府高級官員違反「聯邦檔案法」(Federal Records Act)規定之義務。

據大西洋雜誌總編輯戈德堡的報導指出，國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)曾將群組內的部分訊息設定為一周後刪除，一些為四周後刪除。

此案由政府監督組織「美國監督」（American Oversight）向華府聯邦地區法院提起，訴訟主張川普政府官員將加密通訊軟體Signal的群組設定為幾周後刪除，這種「非法破壞聯邦檔案紀錄」的行為違反法律。

「聯邦檔案法」於2021年修訂，該法規定機構負責人的電子訊息被視為必須保留的紀錄。

「美國監督」主張，Signal的訊息與其他聯邦機構的訊息記錄一樣，根據聯邦檔案法「必須保存並且保護其不被移除或丟失」。

該案被告包括國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)、中央情報局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)、財政部長貝森特(Scott Bessent)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)。

「美國監督」要求法官發布緊急禁制令和永久禁制令，要求被告官員保留所有檔案紀錄。

波斯柏格先前因委內瑞拉「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)黑幫成員驅逐案與川普政府意見分歧。

他因為向川普政府施壓而與高層官員對立，一些官員呼籲彈劾波斯柏格。

川普 華府 赫塞斯

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