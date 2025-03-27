川普政府官員涉密？參院兩黨議員要求審閱Signal群聊內容

參院民主黨議員威克爾（左）與李德（右）聯名要求調閱國安官員在群聊裡的內容，以調查是否涉及洩密。（美聯社）

參院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)兩黨委員要求審閱川普 政府官員之間，涉及爭議的Signal群聊內容。

華盛頓郵報報導，參院軍事委員會主席威克爾(Roger Wicker)於26日表示，該委員會資深民主黨 成員李德(Jack Reed)與他共同請求，要求審閱「大西洋月刊」(Atlantic)披露的政府軍事打擊行動細節，以及其他未公布的加密通訊軟體Signal群聊內容。

威克爾告訴記者，「我們今日簽署了一封信，要求國防部 盡快提交監察長報告給委員會，我們也發一封類似的信給政府，藉此獲取確切事實。」

威克爾寫道，「在我看來，最近發布的內容非常敏感。」

路透報導，國防部監察長是一名無黨派官員，負責整肅浪費、詐欺和濫權，且是川普就任以來解雇的官員之一；當局目前沒有任命接替人選，但威克爾有信心，認為國防部依舊可以完成調查報告。

被問到若雜誌爆料政府官員討論美國將攻擊葉門什葉派民兵組織「青年運動」(Houthi)的紀錄屬實，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)是否會面臨後果，威克爾不予回應。

威克爾說：「這個嘛，我們看情況；我一生中犯下很多錯誤，而我發現，承認『身而為人孰能無過』是最好的情況；我慶幸在此情況下，並未造成實質傷害；我認為這可能是政府將採取的方法，上達總統。」

民主黨議員批評政府輕忽群聊內容外洩一事，眾院情報委員會民主黨領袖海姆斯(Jim Himes)表示，「我認為，正是憑藉上帝令人敬畏的恩典，我們現在才不用哀悼殉職飛行軍官；所有相關人士都清楚，俄羅斯人和中國人可能已經拿到完整的資料」。

政府官員在聽證會上堅稱，群聊內容未包含機密訊息，但民主黨議員對此提出質疑，而多名共和黨議員已承認其內容包含敏感資訊。

向來是川普盟友的共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)發出聲明表示，他支持川普的國安團隊，讚賞政府處理事情的方法，但指這些資料的內容「實際上詳細說明了關於計畫與進行中的軍事行動的極敏感資訊」。