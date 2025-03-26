參院民主黨猛批「群聊門」 國家情報總監：未談機密

情報總監加巴德（中）、中情局長拉特克利夫（右）25日先是不證實是否在群聊內，被議員追問下才表示未討論機密。（美聯社）

川普政府高層官員25日在參院 情報委員會作證時強調，國際犯罪團夥、毒品集團及人口販運集團對國家造成威脅；但民主黨 人則猛烈抨擊，副總統、國防部長等內閣高官在商業傳訊軟體Signal上大談對葉門「青年運動」(Houthi，又譯胡塞)叛軍發動秘密軍事攻擊，卻無意間讓記者知情，危害國家安全。

美聯社報導，這次年度聽證會提供機會，讓人窺知新政府施政重點。聽證會舉辦同時，川普總統與俄國總統普亭已開啟新的溝通管道，把國家安全的心血，放在距離美國本土更近的問題，打擊暴力犯罪，官員們認為這些犯罪與跨境毒品走私有關。

國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)表示，犯罪團夥造成西半球很多無法無天、失序不安。就一長串國家安全挑戰，加巴德認為最重要在打擊犯罪集團，那些集團的非法活動很廣，由走私毒品、洗錢，到販運非法人口、幫忙非法移民偷渡入美。

但聽證會上，不同政黨側重不同議題。共和黨人大談預先排好的主題，如肆應中國及芬太尼毒品泛濫，民主黨人則輪番上陣，批評國家安全突然出現重大漏洞，既魯莽又危險。

民主黨情報委員會首席議員華納(Mark Warner)指責攻擊青年運動情資，居然在Signal軟體談論，如果洩露，國人恐有喪命之虞。另位民主黨聯邦參議員 魏登(Ron Wyden)也表示，他認為該有人為此辭職。第三位民主黨聯邦參議員貝內特(Michael Bennet)形容此次洩密事件為「可恥」，並斥責中央情報局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)，要求他作答。

加巴德起初不願說明她是否參加了群聊，後來她和拉特克利夫則說，在群聊分享的資訊並非機密 。他們在聽證會上，有時也否認大西洋月刊報導，或說記不得訊息的確切內容，而且一再把矛頭指向國防部長赫塞斯和國安顧問沃茲 ，說應由他們回答問題。

此舉引起委員會的民主黨激烈反彈。參議員華納一再要求加巴德解釋互相矛盾的說法，「若內容不屬機密，就和委員會分享，不能說不是機密又拒絕說明」。