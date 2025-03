公布國安群聊所有對話？大西洋總編：他們提及1中情局特工

意外被拉進國安高層群組對話的大西洋雜誌總編輯戈德堡表示,群聊裡不僅提供了作戰計畫,還提到一名中情局特工名字,但他不會公布。(路透)

針對國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)在夏威夷州面對媒體詢問時說,「大西洋月刊」(The Atlantic)總編輯戈德堡(JeffreyGoldberg)並未獲得機密訊息;戈德堡25日接受The Bulwark新聞網站播客節目訪問則說,正與月刊編輯部團隊研商是否公布群組討論串全部內容。但他也說,川普 國安高層對於機密不負責任,「並不代表我也跟著不負責任」。

被川普政府國安團隊高層意外拉進加密通訊軟體Signal群組,進而踢爆作戰計畫外洩醜聞的戈德堡究竟何許人也?59歲的戈德堡出生於紐約布魯克林(Brooklyn),從賓州大學退學搬到以色列 ,曾在以色列國防軍(Israel Defense Forces,IDF)服役。戈德堡是主跑國家安全的知名記者,2016年出任「大西洋月刊」總編輯。

戈德堡在2006年著作「囚犯:中東分歧底下的穆斯林與猶太人」(Prisoners: A Muslim and a Jew Across the Middle East Divide)裡,曾經描述1990年第一次巴勒斯坦大起義(First Intifada)期間擔任獄警的經驗。在以色列「耶路撒冷郵報」(The Jerusalem Post)擔任專欄作家,是戈德堡新聞記者生涯的起點。

返回美國之後,戈德堡在華盛頓郵報主跑警政,為紐約雜誌(New York magazine)、紐約時報雜誌(The New York Times Magazine)寫稿,後來出任猶太媒體前鋒報(The Forward)紐約分社主任,2000年跳槽出任紐約客雜誌(New Yorker)中東特派員,五年後轉調華府特派員。

戈德堡在他的報導中描述了國安高層對於攻擊葉門「青年運動」的對話,他也稱收到國防部的攻擊計畫,內容包括攻擊目標甚至個人,但他沒有發布計畫內容。

戈德堡指出,他是上午11時44分收到赫塞斯的訊息告知作戰計畫,他特別在車裡等待事件是否真的發生,以確認這段對話的真實性,大約下午2時他從社群媒體上獲知美國開始轟炸葉門,證明這事是真的。

他說,川普團隊對於這起事件的反應是「忙著辯駁」,「而我的職責則是確保國家安全訊息獲得嚴肅對待」。

戈德堡說,自己收到訊息的最初反應是:「這是真的嗎?為啥我有這個?」他也透露,群聊還提到中情局一名特工的名字,「我不會透露她的名字,在Signal討論串裡他們提到一名中情局特工的名字。我在報導裡沒提,因為她是臥底的特工」。