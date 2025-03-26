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公布國安群聊所有對話？大西洋總編：他們提及1中情局特工

記者顏伶如／綜合報導
意外被拉進國安高層群組對話的大西洋雜誌總編輯戈德堡表示，群聊裡不僅提供了作戰計畫，還提到一名中情局特工名字，但他不會公布。（路透）
意外被拉進國安高層群組對話的大西洋雜誌總編輯戈德堡表示，群聊裡不僅提供了作戰計畫，還提到一名中情局特工名字，但他不會公布。（路透）

針對國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在夏威夷州面對媒體詢問時說，「大西洋月刊」(The Atlantic)總編輯戈德堡(JeffreyGoldberg)並未獲得機密訊息；戈德堡25日接受The Bulwark新聞網站播客節目訪問則說，正與月刊編輯部團隊研商是否公布群組討論串全部內容。但他也說，川普國安高層對於機密不負責任，「並不代表我也跟著不負責任」。

被川普政府國安團隊高層意外拉進加密通訊軟體Signal群組，進而踢爆作戰計畫外洩醜聞的戈德堡究竟何許人也？59歲的戈德堡出生於紐約布魯克林(Brooklyn)，從賓州大學退學搬到以色列，曾在以色列國防軍(Israel Defense Forces，IDF)服役。戈德堡是主跑國家安全的知名記者，2016年出任「大西洋月刊」總編輯。

戈德堡在2006年著作「囚犯：中東分歧底下的穆斯林與猶太人」(Prisoners: A Muslim and a Jew Across the Middle East Divide)裡，曾經描述1990年第一次巴勒斯坦大起義(First Intifada)期間擔任獄警的經驗。在以色列「耶路撒冷郵報」(The Jerusalem Post)擔任專欄作家，是戈德堡新聞記者生涯的起點。

返回美國之後，戈德堡在華盛頓郵報主跑警政，為紐約雜誌(New York magazine)、紐約時報雜誌(The New York Times Magazine)寫稿，後來出任猶太媒體前鋒報(The Forward)紐約分社主任，2000年跳槽出任紐約客雜誌(New Yorker)中東特派員，五年後轉調華府特派員。

戈德堡在他的報導中描述了國安高層對於攻擊葉門「青年運動」的對話，他也稱收到國防部的攻擊計畫，內容包括攻擊目標甚至個人，但他沒有發布計畫內容。

戈德堡指出，他是上午11時44分收到赫塞斯的訊息告知作戰計畫，他特別在車裡等待事件是否真的發生，以確認這段對話的真實性，大約下午2時他從社群媒體上獲知美國開始轟炸葉門，證明這事是真的。

他說，川普團隊對於這起事件的反應是「忙著辯駁」，「而我的職責則是確保國家安全訊息獲得嚴肅對待」。

戈德堡說，自己收到訊息的最初反應是：「這是真的嗎？為啥我有這個？」他也透露，群聊還提到中情局一名特工的名字，「我不會透露她的名字，在Signal討論串裡他們提到一名中情局特工的名字。我在報導裡沒提，因為她是臥底的特工」。

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