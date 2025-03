美國安群聊外洩…防長否認發送作戰計畫 記者：扣住的簡訊內情更多

美國政府高層誤把一位雜誌總編輯拉進加密通訊軟體Signal的內閣官員戰略群組,不僅曝光美軍針對葉門叛軍青年運動的空襲計畫,也意外揭露華府核心圈不滿歐洲盟友,讓外界窺見川普 政府內部權力動態。白宮 24日表示,正在審查此一事件。國防部長赫塞斯 則否認有人在群組裡發送作戰計畫。

根據此前新聞,《大西洋》雜誌總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)發表一篇近3500字報導,講述自己被意外拉進Signal上的「胡塞PC小組」群組,成員包含副總統范斯、赫塞斯、國安顧問沃茲與白宮幕僚長威爾斯,對話談到美軍空襲青年運動計畫,包括目標、武器和攻擊順序,目的是阻止青年運動攻擊航行紅海、往返蘇伊士運河的船舶。

戈德堡透露,自己「在第一枚炸彈爆炸前2個小時就知道襲擊即將發生」,並直言這是他見過最嚴重的洩密事件。退伍軍人出身的民主黨籍聯邦眾議員萊恩(Pat Ryan)在「X」寫道,「只能用『糟糕透頂』來形容」。

