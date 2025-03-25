美國安群聊外洩…防長否認發送作戰計畫 記者：扣住的簡訊內情更多

美國國防部長赫塞斯21日身處白宮橢圓辦公室，站在川普總統（未入鏡）身邊。（路透）

美國政府高層誤把一位雜誌總編輯拉進加密通訊軟體Signal的內閣官員戰略群組，不僅曝光美軍針對葉門叛軍青年運動的空襲計畫，也意外揭露華府核心圈不滿歐洲盟友，讓外界窺見川普 政府內部權力動態。白宮 24日表示，正在審查此一事件。國防部長赫塞斯 則否認有人在群組裡發送作戰計畫。

根據此前新聞，《大西洋》雜誌總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）發表一篇近3500字報導，講述自己被意外拉進Signal上的「胡塞PC小組」群組，成員包含副總統范斯、赫塞斯、國安顧問沃茲與白宮幕僚長威爾斯，對話談到美軍空襲青年運動計畫，包括目標、武器和攻擊順序，目的是阻止青年運動攻擊航行紅海、往返蘇伊士運河的船舶。

戈德堡透露，自己「在第一枚炸彈爆炸前2個小時就知道襲擊即將發生」，並直言這是他見過最嚴重的洩密事件。退伍軍人出身的民主黨籍聯邦眾議員萊恩（Pat Ryan）在「X」寫道，「只能用『糟糕透頂』來形容」。

Only one word for this: FUBAR.



If House Republicans won’t hold a hearing on how this happened IMMEDIATELY, I’ll do it my damn self. pic.twitter.com/uGihDr5xZa — Pat Ryan 🇺🇸 (@PatRyanUC) March 24, 2025

NBC新聞與Axios報導，記者在夏威夷詢問赫塞斯，前述資訊是如何分享給一個記者以及這些資料是否屬於機密。赫塞斯回應說，「你正在說起一個不誠實、名譽極度掃地、所謂的『記者』，一次又一次以販賣假新聞為業」，並攻擊戈德堡報導俄羅斯調查，以及指稱川普稱呼陣亡老兵為「魯蛇與笨蛋」。

赫塞斯說，「沒有人用簡訊發送作戰計畫，關於此事，這就是想說的全部」。

戈德堡當晚間接受MSNBC採訪時回應赫塞斯說法，「他可以說這不是一個作戰計劃，但這是CENTCOM（美軍中央司令部）所組織即將發生行動的每分鐘紀錄。這是他們的計畫，他正在負責他們的計畫，並與一群文職領袖分享」。

戈德堡聲稱，他扣住的簡訊包含對青年運動襲擊的「精確細節」，包括具體的時間、具體的目標和作戰順序，並稱赫塞斯似乎正在「試圖轉移事實，也就是他在一款非機密商業即時通訊App上參加一場對話，而他可能不應該參與」。