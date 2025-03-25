我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙羊頭灣遊民所動工 上百華裔冒雨抗議

警惕員工批評川普 紐約市府設「追蹤表」審查言論

美國安群聊外洩…防長否認發送作戰計畫 記者：扣住的簡訊內情更多

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國防部長赫塞斯21日身處白宮橢圓辦公室，站在川普總統（未入鏡）身邊。（路透）
美國國防部長赫塞斯21日身處白宮橢圓辦公室，站在川普總統（未入鏡）身邊。（路透）

美國政府高層誤把一位雜誌總編輯拉進加密通訊軟體Signal的內閣官員戰略群組，不僅曝光美軍針對葉門叛軍青年運動的空襲計畫，也意外揭露華府核心圈不滿歐洲盟友，讓外界窺見川普政府內部權力動態。白宮24日表示，正在審查此一事件。國防部長赫塞斯則否認有人在群組裡發送作戰計畫。

根據此前新聞，《大西洋》雜誌總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）發表一篇近3500字報導，講述自己被意外拉進Signal上的「胡塞PC小組」群組，成員包含副總統范斯、赫塞斯、國安顧問沃茲與白宮幕僚長威爾斯，對話談到美軍空襲青年運動計畫，包括目標、武器和攻擊順序，目的是阻止青年運動攻擊航行紅海、往返蘇伊士運河的船舶。

戈德堡透露，自己「在第一枚炸彈爆炸前2個小時就知道襲擊即將發生」，並直言這是他見過最嚴重的洩密事件。退伍軍人出身的民主黨籍聯邦眾議員萊恩（Pat Ryan）在「X」寫道，「只能用『糟糕透頂』來形容」。

NBC新聞與Axios報導，記者在夏威夷詢問赫塞斯，前述資訊是如何分享給一個記者以及這些資料是否屬於機密。赫塞斯回應說，「你正在說起一個不誠實、名譽極度掃地、所謂的『記者』，一次又一次以販賣假新聞為業」，並攻擊戈德堡報導俄羅斯調查，以及指稱川普稱呼陣亡老兵為「魯蛇與笨蛋」。

赫塞斯說，「沒有人用簡訊發送作戰計畫，關於此事，這就是想說的全部」。

戈德堡當晚間接受MSNBC採訪時回應赫塞斯說法，「他可以說這不是一個作戰計劃，但這是CENTCOM（美軍中央司令部）所組織即將發生行動的每分鐘紀錄。這是他們的計畫，他正在負責他們的計畫，並與一群文職領袖分享」。

戈德堡聲稱，他扣住的簡訊包含對青年運動襲擊的「精確細節」，包括具體的時間、具體的目標和作戰順序，並稱赫塞斯似乎正在「試圖轉移事實，也就是他在一款非機密商業即時通訊App上參加一場對話，而他可能不應該參與」。

赫塞斯 白宮 川普

上一則

白宮國安顧問疑誤把記者加進群聊 前途堪憂 恐被迫辭職

延伸閱讀

美國安高層用Signal談作戰計畫 民主黨議員批違法：應入獄

美國安高層用Signal談作戰計畫 民主黨議員批違法：應入獄
國防機密外洩給記者 川普回應「我對此一無所知」

國防機密外洩給記者 川普回應「我對此一無所知」
川普高層洩密對話曝 范斯「厭惡歐洲不勞而獲」防長：他們真可悲

川普高層洩密對話曝 范斯「厭惡歐洲不勞而獲」防長：他們真可悲
聯邦法官擋下跨性別從軍禁令 赫塞斯痛批越權

聯邦法官擋下跨性別從軍禁令 赫塞斯痛批越權

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47
（美聯社）

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

2025-03-20 12:12
美國學者認為，如果美國因為台灣，與中國開戰，美國必須評估到俄羅斯、北韓和伊朗藉機在區域發動衝突的可能性。圖為美軍米利厄斯號巡航南海地區。(美聯社)

美中若因台海開戰 美學者：恐陷同時打4場戰爭困境

2025-03-20 21:17

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普