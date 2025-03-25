我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙羊頭灣遊民所動工 上百華裔冒雨抗議

警惕員工批評川普 紐約市府設「追蹤表」審查言論

白宮國安顧問疑誤把記者加進群聊 前途堪憂 恐被迫辭職

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮國安顧問沃茲13日於橢圓辦公室。（路透）
白宮國安顧問沃茲13日於橢圓辦公室。（路透）

政治新聞網Politico報導，白宮國安顧問沃茲疑似誤把《大西洋》雜誌總編輯加進內閣官員戰略群組，引發白宮內部激烈討論，沃茲恐怕被迫辭職。

華府高層13日誤把《大西洋》雜誌總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉進加密通訊軟體Signal「胡塞PC小組」群組，成員包含副總統范斯、國防部長赫塞斯、國安顧問沃茲與白宮幕僚長威爾斯。

Politico指出，白宮尚未做出任何決定，但官員警告，總統川普將在未來1到2天內針對洩密事件有所決斷。

一名資深政府官員24日下午告訴Politico，內部多個對話正在討論如何處理沃茲，「其中一半覺得他撐不下去，或是根本不該撐下去」。

已經有2名白宮高層提出，為了避免川普陷入「不利處境」，沃茲應該主動請辭。這位官員說：「不先確認群組有誰就是魯莽，在Signal討論這種事也很草率，國安顧問不能這麼魯莽。」

一位接近白宮的人更不客氣批評：「白宮的每個人都同意，沃茲真他X的是個白癡。」這位知情人士沒料到事件引起巨大反響，他認為除了沃茲可能走人之外，不會對川普或政府帶來其他長遠的政治後果。

第3名知情討論的人士透露，川普已經和沃茲談過這件事，白宮目前仍支持沃茲。

第4名白宮官員表示，白宮內部有壓力要求沃茲承認自己的錯誤，這可能代表他會辭職。但該官員表示，沃茲的命運很大程度上取決於川普個人的看法。

其中2位官員說，川普可能會把危及國安的責任歸咎於沃茲，但他可能也會因范斯在群組的對話違反政府外交政策感到不滿，或是把矛頭指向在群組分享敏感資訊的防長赫塞斯。

另外，國會方面許多共和黨人都希望沃茲能保住職位，眾院議長強生告訴Politico，沃茲「絕對不可以」辭職，他說：「他非常適合這份工作，值得信賴。」

白宮 川普 赫塞斯

上一則

「川普金卡」熱銷 商務部長：單日可賣出1000張

下一則

美國安群聊外洩…防長否認發送作戰計畫 記者：扣住的簡訊內情更多

延伸閱讀

川普國安團隊「群聊」襲葉門 意外拉進大西洋總編

川普國安團隊「群聊」襲葉門 意外拉進大西洋總編
川普：委內瑞拉把罪犯送美 向委買石油國家加徵25%關稅

川普：委內瑞拉把罪犯送美 向委買石油國家加徵25%關稅
警惕員工批評川普 市府設「追蹤表」審查言論

警惕員工批評川普 市府設「追蹤表」審查言論
老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬親暱照喊「空氣充滿愛」

老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬親暱照喊「空氣充滿愛」

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47
（美聯社）

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

2025-03-20 12:12
美國學者認為，如果美國因為台灣，與中國開戰，美國必須評估到俄羅斯、北韓和伊朗藉機在區域發動衝突的可能性。圖為美軍米利厄斯號巡航南海地區。(美聯社)

美中若因台海開戰 美學者：恐陷同時打4場戰爭困境

2025-03-20 21:17

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普