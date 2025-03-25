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川普國安團隊「群聊」襲葉門 意外拉進大西洋總編

記者顏伶如／綜合報導
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美國日前攻擊葉門的武力組織「青年運動」，爆出事前該軍事行動於包括副總統范斯、國防部長赫塞斯（右）在內的國安群組中討論，但群組中包括媒體負責人。（美聯社）
美國日前攻擊葉門的武力組織「青年運動」，爆出事前該軍事行動於包括副總統范斯、國防部長赫塞斯（右）在內的國安群組中討論，但群組中包括媒體負責人。（美聯社）

官員24日證實，包括國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)等川普內閣國安團隊高層首長，日前在加密通訊軟體Signal群組討論美國打算空襲葉門什葉派「青年運動」(Houthi)的戰爭計畫細節，卻陰錯陽差把「大西洋月刊」(The Atlantic)總編輯戈德堡(JeffreyGoldberg)也拉進群組。

「大西洋月刊」網站24日報導川普國安團隊討論群組意外加進記者的烏龍事件，白宮國家安全會議表示，報導描述的群組討論串「應該是真的」，正在調查為何會有媒體人被加進群組。

群組18名成員有副總統范斯(JD Vance)、中央情報局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)、國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)、財政部長貝森特(Scott Bessent)、總統特使威科夫(Steve Witkoff)等。

「大西洋月刊」報導刊登兩個半小時之後，川普總統對媒體說，並不知道敏感訊息遭到分享。有媒體詢問國安機密外洩，川普則批評「大西洋月刊」已經「快要倒閉」。

大西洋月刊總編輯戈德堡日前意外被拉進國安團隊的加密群組，得以先得知國家軍事機密。...
大西洋月刊總編輯戈德堡日前意外被拉進國安團隊的加密群組，得以先得知國家軍事機密。（路透）

戈德堡在報導中說，群組討論串內容包括美國3月15日將對伊朗撐腰的「青年運動」民兵發動攻擊的作戰細節，包括鎖定目標、部署武器、攻擊順序等訊息。戈德堡收到攻擊細節兩小時後，美國便對「青年運動」發動攻擊。

美聯社報導，群組討論串出現的作戰計畫是否列為機密，目前無法確知，但類似訊息通常都是國家機密，至少某部分列為保密，以保護美軍官兵與軍事行動的安全。自從「青年運動」在紅海攻擊商船與軍艦之後，美國從2023年11月起便對「青年運動」發動空襲。

戈德堡報導，為期兩天的時間裡，群組辯論著攻擊「青年運動」是否為明智之舉，暱稱為「范斯」的成員發言主張延後計畫，否則油價恐進一步上漲，反而讓服務歐洲的貿易路線坐收利益，「我不確定總統是否知道這跟他目前對歐洲傳遞的訊息根本不一致」。

國會議員對於作戰計畫細節外洩則感到詫異，眾院軍事委員會成員、陸軍退役的民主黨紐約州聯邦眾議員萊恩(Pat Ryan)在X平台發文寫道：「只能用一詞來形容『糟糕透頂」(FUBAR，Fucked Up Beyond All Repair)。」

美國15日發動對葉門青年運動的轟炸，沒想到在行動前的討論意外把媒體人也拉進國安群...
美國15日發動對葉門青年運動的轟炸，沒想到在行動前的討論意外把媒體人也拉進國安群組當中。（歐新社）

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