川普國安團隊「群聊」襲葉門 意外拉進大西洋總編

美國日前攻擊葉門的武力組織「青年運動」,爆出事前該軍事行動於包括副總統范斯、國防部長赫塞斯(右)在內的國安群組中討論,但群組中包括媒體負責人。(美聯社)

官員24日證實,包括國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)等川普 內閣國安團隊高層首長,日前在加密通訊軟體Signal群組討論美國打算空襲葉門什葉派「青年運動」(Houthi)的戰爭計畫細節,卻陰錯陽差把「大西洋月刊」(The Atlantic)總編輯戈德堡(JeffreyGoldberg)也拉進群組。

「大西洋月刊」網站24日報導川普國安團隊討論群組意外加進記者的烏龍事件,白宮國家安全會議表示,報導描述的群組討論串「應該是真的」,正在調查為何會有媒體人被加進群組。

群組18名成員有副總統范斯 (JD Vance)、中央情報局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)、國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)、財政部長貝森特(Scott Bessent)、總統特使威科夫(Steve Witkoff)等。

「大西洋月刊」報導刊登兩個半小時之後,川普總統對媒體說,並不知道敏感訊息遭到分享。有媒體詢問國安機密外洩,川普則批評「大西洋月刊」已經「快要倒閉」。

大西洋月刊總編輯戈德堡日前意外被拉進國安團隊的加密群組,得以先得知國家軍事機密。(路透)

戈德堡在報導中說,群組討論串內容包括美國3月15日將對伊朗撐腰的「青年運動」民兵發動攻擊的作戰細節,包括鎖定目標、部署武器、攻擊順序等訊息。戈德堡收到攻擊細節兩小時後,美國便對「青年運動」發動攻擊。

美聯社報導,群組討論串出現的作戰計畫是否列為機密,目前無法確知,但類似訊息通常都是國家機密,至少某部分列為保密,以保護美軍官兵與軍事行動的安全。自從「青年運動」在紅海攻擊商船與軍艦之後,美國從2023年11月起便對「青年運動」發動空襲。

戈德堡報導,為期兩天的時間裡,群組辯論著攻擊「青年運動」是否為明智之舉,暱稱為「范斯」的成員發言主張延後計畫,否則油價恐進一步上漲,反而讓服務歐洲的貿易路線坐收利益,「我不確定總統是否知道這跟他目前對歐洲傳遞的訊息根本不一致」。