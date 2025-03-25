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美國安高層用Signal談作戰計畫 民主黨議員批違法：應入獄

編譯徐榆涵／即時報導
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白宮國家安全顧問沃茲。(美聯社)
白宮國家安全顧問沃茲。(美聯社)

美國安高層13日誤把「大西洋月刊」總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉進加密通訊軟體Signal「胡塞PC小組」群組，震撼華府，美國會兩黨都有議員認為應對此究責，甚至指責相關官員已犯法。

「大西洋月刊」總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）24日發表文章披露，他收到疑似為國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）的帳號邀請加入Signal，隨後又被加進一個名為「Houthi PC小組」的群組對話。「Houthi」是指葉門叛軍「青年運動」（又稱為胡塞組織）。

路透報導，民主黨聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）在X平台表示，用通訊應用程式Signal討論敏感的國安議題，已「明確違法」，且「危險至極」。

民主黨參議員昆斯（Chris Coons）更指出，「這個對話串上的每一個政府官員都已犯罪，即使只是無心之過。他們犯的罪通常是會被判刑入獄的。」

參院軍事委員會民主黨籍資深議員利德（Jack Reed）則發表聲明稱，此事若為真，就是他這輩子所見「在作戰安全及常識方面最嚴重的失誤之一」。他將要求政府交代這起事件。

軍人出身的民主黨參議員譚美（Tammy Duckworth）先前在國防部長赫塞斯的任命聽證會上就曾嚴詞質疑他是否適任。她24日也在X平台抨擊赫塞斯，指他「在群組中洩露機密戰爭計畫，展現了他的無能」。

根據美國法律，不當處理、誤用或濫用機密資訊可能構成犯罪，但目前尚不清楚本案是否違反這些規定。

川普24日在白宮向記者表示，他對此完全不知情，稱自己不是「大西洋月刊」的粉絲。另名白宮官員隨後表示，已對此事展開調查，川普也已聽取相關簡報。

白宮目前尚未暗示此次洩密案會導致任何人事變動。白宮發言人李維特表示，川普對他的國安團隊充滿信心，包括國家安全顧問沃茲。

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