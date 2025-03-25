親巴立場被撤綠卡 哥大亞裔生起訴川普政府

聯邦政府指出，哥大被捕學生哈利勒在申請簽證時曾隱瞞多項經歷，足以構成被驅離的理由。（路透）

哥倫比亞大學21歲學生鄭允瑞(Yunseo Chung，音譯)24日表示，川普政府因她親巴勒斯坦 的立場而撤銷她的綠卡並打算將她驅逐出境；她提起的訴訟中，指責聯邦移民及海關執法局(ICE)官員對她及哥大 畢業生哈利 勒(Mahmoud Khalil)等大學社運人士採取相同的驅逐策略。

美聯社報導，鄭允瑞表示，她5日抗議該常春藤盟校處分抗議學生時被捕，ICE隨後告知她會被驅逐出境。

鄭允瑞是在哥大巴納德學院(Barnard College)圖書館靜坐被捕的抗議人士之一，訴訟文件指出，她被捕後數日，ICE官員簽發行政逮捕令，前往她父母的住處尋求延長拘留她。

鄭允瑞表示，一名聯邦執法官員10日告訴她的律師，她的合法永久居民身分將被「撤銷」；三天後，執法人員在她位於哥大的宿舍和另一處住宅執行搜索令，要求提交旅行、移民紀錄等文件。

訴訟指出，鄭允瑞7歲隨父母從南韓移民後，便一直住在美國。

目前就讀大三的鄭允瑞希望透過法院命令，阻止川普政府驅逐公開聲援巴勒斯坦人的非美公民。

這項在曼哈頓聯邦法院提起的訴訟表示，「ICE對鄭允瑞的震驚行動是美國政府企圖鎮壓受憲法保障抗議活動及其他形式言論的一環」，政府高層「利用移民執法作為手段，壓抑他們不喜歡的言論，包括鄭允瑞的發言」。

鄭允瑞的訴訟援引川普政府驅逐另五名學生的案例，其中包括哥大畢業的社運領袖哈利勒，以及康乃爾大學(Cornell University)博士生塔爾(Momodou Taal)等人。

31歲的塔爾具英國和甘比亞雙重國籍，他去年參與校內反猶太主義抗議活動、涉嫌擾亂秩序，兩度遭停學且被告知可能失去簽證，最終獲准遠距上課。

另外，聯邦政府指出，已被拘留的哈利勒，在申請簽證時隱瞞曾替聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）工作一事，可作為將他驅逐出境的理由。

路透報導，UNRWA為巴勒斯坦難民提供糧食和醫療服務，但在以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的加薩戰爭中成為衝突熱點之一。以色列指控12名UNRWA員工涉入哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列的案子，導致美國暫停資助UNRWA。

川普政府本月8日逮捕哈利勒，並把他送到路易斯安納州，準備將他驅逐出境。

哈利勒出身於敘利亞，是阿爾及利亞公民，2022年持學生簽證入境美國，2024年申請成為永久居民。