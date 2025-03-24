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參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

內掀矛盾、外有挑戰 DOGE運作能否如馬斯克所願？

記者洪欣慈╱即時報導
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特斯拉執行長馬斯克領導的政府效率部（DOGE），在川普政府內外引發爭議。（路透）
特斯拉執行長馬斯克領導的政府效率部（DOGE），在川普政府內外引發爭議。（路透）

馬斯克領導的政府效率部（DOGE）經過兩個多月狂熱期，來自民意、政壇的挑戰和隱憂陸續浮現。馬里斯特大學（Marist）3月公布的調查顯示，有50%民眾對馬斯克持負面看法、44%民眾對DOGE評價負面；華盛頓郵報民調不贊成馬斯克作為的比率高達49%；此外，白宮內部矛盾也頻傳，DOGE未來能否一切如馬斯克所願，還有變數。

DOGE席捲美國政府，檯面上看似執行順暢、獲川普力挺，但上月先是被美聯社爆出21位DOGE技術人員集體離職，後又被紐約時報揭露，馬斯克在一場白宮內閣會議上，與國務卿魯比歐（Marco Rubio）爆發嚴重衝突，讓川普首度出手約束馬斯克權力。

共和黨議員對DOGE的不滿也開始發酵，裁員和削減預算影響逐漸擴及各州。共和黨參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）接受採訪時直言，「任何時候、任何人失業，都會給掌權者帶來政治風險」；民主黨則抓住機會，批評馬斯克接管政府，是要從人民手中竊取財富、圖利自身企業。

此外，DOGE計畫目前尚面臨多起訴訟的法律挑戰。政治新聞網Politico報導，聯邦法官庫柏（Christopher Cooper）日前提出一份長達37頁的意見書，認為DOGE應根據「資訊自由法」公布其內部文件。

BBC分析認為，內閣會議上的爭吵，可能是政府運作的第一個裂縫，雖然川普仍支持馬斯克改革政府的目標，但未來的日子可能會更願意選擇使用手術刀，而不是馬斯克在保守派政治行動會議（CPAC）上揮舞的電鋸。

馬斯克 川普 白宮

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