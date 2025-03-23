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中國生意變把柄？馬斯克國安角色複雜化

馬斯克利益衝突 白宮：相信世界首富會自行迴避

編譯潘勛／即時報導
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馬斯克、川普。（美聯社）
馬斯克、川普。（美聯社）

川普總統任命世界首富馬斯克擔當「政府效率部」(DOGE)的門面人物，但馬斯克的生意組合橫跨許多政府部會，卻沒有任何防範機制，要馬斯克面臨利益衝突時迴避，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，相信馬斯克會遵守一切相關法律，自行迴避。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普有另個「政府特殊雇員」，也就是人工智慧(AI)兼加密貨幣沙皇薩克斯(David Sacks)，他有利益衝突防範機制，但馬斯克卻沒有。利益防範機制指的是由白宮律師出面說明，何以他們對馬斯克的位子安排感覺無妨，另還指出哪些領域馬斯克取得自行斟酌權力，盡管他有商業利益在其中。

李維特表示，馬斯克已然發誓，他會避開有利益衝突之處，而且跟川普任命的其他政府特殊雇員一樣，他會遵守一切適用法律。

李維特表示，很多人關切馬斯克及DOGE的相關利益衝突，對此川普已言明他不會容忍這類衝突，馬克斯本人也保證利益可能有衝突時會自行退出；DOGE對自己的所作所為十分透明，每日都在X社媒平台及自己網站上貼文、更新。

李維特另表示，政府雇請特殊雇員，要求他們專注在特殊議題，依據的是他們在政府以外的經驗，有一定期限；一切政府特殊雇員正在繳交適當的文件，也接受道德規則說明，包括利益衝突規矩，另遵守一切適用聯邦法律。

白宮首次正式承認馬斯克成為政府特殊雇員，是在2月3日；多年以來，總統使用此一稱職，向外界借用專家，側重其長才供政府之用，而不必他們拋棄民間部門的工作。馬斯克宣誓成為政府特殊雇員，而非DOGE員工，話雖如此，川普多次強調DOGE由馬斯克操盤。

馬斯克的生意範圍廣泛人盡皆知，包括太空公司SpaceX，以及電動車公司特斯拉，與不少政府監管機構有交集，還有潛在的政府契約。正因如此，民主黨人及其他人都質疑，政府與馬斯克要如何確保利益衝突不致於滲透進入政府的正式決策。

馬斯克 川普 白宮

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