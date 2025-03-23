不滿縮編 美國之音員工狀告川普政府

在華府「美國之音」總部的員工已向川普政府、美國之音電臺長雷提出集體訴訟，反對縮編裁撤。(路透)

福斯新聞網(Fox News)22日報導，美國之音(Voice of America，VOA)員工20日已向川普 政府、美國之音電臺特別顧問雷克(Kari Lake)提出集體訴訟；川普14日簽署行政命令，關閉美國之音上級機構美國國際媒體署(United States Agency for Global Media，USAGM)在內的七家機構。

美國之音員工在訴訟書中聲稱，「世上很多地方，客觀新聞的重要來源已經消失，只剩政府贊助的新聞媒體來填補真空」、「川普2.0政府拿起鏈鋸，揮向整個美國之咅，試圖完全關閉它」。

美國國際媒體署下轄美國之音、自由歐洲電台(Radio Free Europe)/自由電台(Radio Liberty)。川普去年11月勝選後，任命雷克出任USAGM的特別顧問。

川普在行政命令中宣稱，「以下聯邦政府單位的非法定功能及成分，應運用適用法律，而最大限度地予以鏟除，而且，這類單位應削減他們的法定功能、相關人事，到法律要求最低限度、最小功能。」

雷克在社群媒體 貼文，要求員工「檢查電子郵件」，以便瞭解他們職位的前途。美國國際媒體署及雷克15日發布新聞稿，宣稱該機構來到「無可救藥」的程度。

新聞稿中宣稱，「此一機構由上到下，實為巨大腐爛、美國納稅人之負擔，也是危及國家安全的威脅，殘破到無可救藥。雖說這個機構之內仍有亮點，從業人員有才華、專注於公僕角色，但這一點是例外，而非常態」。

但美國之音提出的訴訟書宣稱，「美國之音記者群碰到的際遇，不僅讓憲法第一修正案保障的言論自由，發生寒蟬效應，還由官方關閉新聞報導，在新聞內容造出來之前，就先行限制，予以扼殺。」

代表美國之音員工的律師賽德(David Seide)對國家公共廣播公司(NPR)表示，可悲的是雷克活在「讓美國再度偉大」(MAGA)的臆想世界，但她做出來的決定，在真實世界對數百名記者產生多重影響。

這次訴訟，由白宮 美國之音白宮特派員韋達裘斯瓦拉(Patsy Widakuswara)，以及美國之音媒體自由主編傑瑞特(Jessica Jerreat)帶頭提出。