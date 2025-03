行程急轉彎？馬斯克遭爆將聽取「對中戰爭計畫」 美官員曝會議過程

紐約時報20日披露,五角大廈 隔天將向科技富豪馬斯克 簡報美軍如何因應任何潛在針對中國戰爭的計畫,川普總統隨後上自家社群粉體「Truth Social」發文駁斥。2名美國官員則向ABC新聞證實,馬斯克原定當天訪問五角大廈,並參加一場將觸及中國和其他議題的參謀首長聯席會議,但計畫在紐時曝光消息後改變。

根據ABC新聞的報導,一位美國官員說,馬斯克21日訪問五角大樓,但沒有與參謀首長開會,而是拜會國防部長赫塞斯 與幕僚。

一位官員透露,馬斯克與參謀首長之間的會談原定為非機密層級,美軍印太司令帕帕羅(Sam Paparo)上將則透過視訊參加。但在紐時發布新聞到馬斯克抵達五角大廈之間的某個時間,行程變成了只拜會赫塞斯。

根據紐時披露消息,五角大廈準備提供的簡報約有20至30張投影片,摘要美軍可能的對中作戰計畫,包括一旦開戰可能攻擊的中方目標,以及評估中方反擊帶來的威脅,但這場會議因為該報初步報導而取消。馬斯克、赫塞斯和川普也都予以否忍;川普上網堅稱紐時報導「荒謬可笑」,「中國根本完全不會被提及或討論」。

川普21日在白宮橢圓辦公室告訴記者,「我不想向任何人展示這分計畫,但你肯定不會向一位正幫助我們這麼多的商人展示。他是一位偉大的愛國者,但我當然不會想,你知道,伊隆在中國有生意,而他或許會容易受這件事影響,但這是一條如此假的新聞」。

赫塞斯則表示,馬斯克來五角大廈是為了討論他帶領的政府效率部(DOGE),「沒有作戰計畫,沒有中國作戰計畫,沒有秘密計畫,這不是我們正在五角大廈做的事情」。

報導稱,馬斯克就在上午9時前抵達五角大樓,訪問期間留在赫塞斯的辦公室。參謀首長聯席會議則確實按計畫舉行,但帕帕羅並未按原先安排參加。其中一名官員說,參謀長聯席會議在名為「坦克」(The Tank)的機密會議室持續了大約2個小時。馬斯克於上午10時21分離開,大約20分鐘後,「坦克」內的會議實際上才開始進行。

Elon Musk exited Secretary of Defense Hegseth’s office in the Pentagon at 10:21 on Friday morning. Asked by CNN how the meeting went, Musk responded, “It’s always a great meeting.” He then commented, “I’ve been here before you know,” as he and Hegseth laughed and walked down the… pic.twitter.com/7Q8c5dSddk