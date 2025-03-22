行程急轉彎？馬斯克遭爆將聽取「對中戰爭計畫」 美官員曝會議過程

美國政府特殊雇員、全球首富馬斯克（右3）21日抵達五角大廈，國部防長赫塞斯（右2）親自迎接。（路透）

紐約時報20日披露，五角大廈 隔天將向科技富豪馬斯克 簡報美軍如何因應任何潛在針對中國戰爭的計畫，川普總統隨後上自家社群粉體「Truth Social」發文駁斥。2名美國官員則向ABC新聞證實，馬斯克原定當天訪問五角大廈，並參加一場將觸及中國和其他議題的參謀首長聯席會議，但計畫在紐時曝光消息後改變。

根據ABC新聞的報導，一位美國官員說，馬斯克21日訪問五角大樓，但沒有與參謀首長開會，而是拜會國防部長赫塞斯 與幕僚。

一位官員透露，馬斯克與參謀首長之間的會談原定為非機密層級，美軍印太司令帕帕羅（Sam Paparo）上將則透過視訊參加。但在紐時發布新聞到馬斯克抵達五角大廈之間的某個時間，行程變成了只拜會赫塞斯。

根據紐時披露消息，五角大廈準備提供的簡報約有20至30張投影片，摘要美軍可能的對中作戰計畫，包括一旦開戰可能攻擊的中方目標，以及評估中方反擊帶來的威脅，但這場會議因為該報初步報導而取消。馬斯克、赫塞斯和川普也都予以否忍；川普上網堅稱紐時報導「荒謬可笑」，「中國根本完全不會被提及或討論」。

川普21日在白宮橢圓辦公室告訴記者，「我不想向任何人展示這分計畫，但你肯定不會向一位正幫助我們這麼多的商人展示。他是一位偉大的愛國者，但我當然不會想，你知道，伊隆在中國有生意，而他或許會容易受這件事影響，但這是一條如此假的新聞」。

赫塞斯則表示，馬斯克來五角大廈是為了討論他帶領的政府效率部（DOGE），「沒有作戰計畫，沒有中國作戰計畫，沒有秘密計畫，這不是我們正在五角大廈做的事情」。

報導稱，馬斯克就在上午9時前抵達五角大樓，訪問期間留在赫塞斯的辦公室。參謀首長聯席會議則確實按計畫舉行，但帕帕羅並未按原先安排參加。其中一名官員說，參謀長聯席會議在名為「坦克」（The Tank）的機密會議室持續了大約2個小時。馬斯克於上午10時21分離開，大約20分鐘後，「坦克」內的會議實際上才開始進行。

Elon Musk exited Secretary of Defense Hegseth’s office in the Pentagon at 10:21 on Friday morning. Asked by CNN how the meeting went, Musk responded, “It’s always a great meeting.” He then commented, “I’ve been here before you know,” as he and Hegseth laughed and walked down the… pic.twitter.com/7Q8c5dSddk — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) March 21, 2025